2023 yılında en çok hasılat yapan film stüdyoları açıklandı. Disney, 2015'ten beri yer aldığı zirveyi Universal'a kaptırdı.

Filmler açısından oldukça başarılı geçen bir yılı geride bıraktık. Barbie’den Oppenheimer’a, Super Mario Kardeşler’den Galaksinin Koruyucuları 3’e kadar milyarlarca dolar hasılat yapmayı başaran filmler 2023'te vizyona girdi.

Peki en başarılı film stüdyosu hangisiydi? 2023, bu konuda yıllar sonra bir ilke sahne oldu. Yıllar boyunca özellikle Marvel filmleriyle gişeyi domine eden Disney, bu yıl birinciliği kaptırdı.

Disney’in 8 yıllık tahtını Universal aldı

Universal Pictures, toplamda 4 milyar 907 milyon dolar hasılatla Disney’in tahtından etti ve 2023’ün en başarılı film stüdyosu oldu. Bu yıl 24 film çıkaran şirket, bu unvanı Oppenheimer, M3GAN, Süper Mario Kardeşler gibi bu sene çıkan ve çok başarılı olan filmler sayesinde kazandı.

İkinci sıraya gerileyen Disney, 4 milyar 827 milyon dolar ile ikinci sırada. Ancak Disney’in 17 film çıkardığını belirtelim. Yani Universal’dan 7 film daha az çıkarmasına rağmen hasılat konusunda çok iyi bir seviyeye çıkmayı başarmış. Yani zirvedeki yerini kaybetse de biraz daha fazla film çıkarsa yine en üstte yer alacaktı. Disney’in filmleri arasında Galaksinin Koruyucuları 3, Indiana Jones 5 ve The Little Mermaid gibi filmler var.

Ancak Disney uzun süre bazı ilkleri de bu sene yaşadı. Örneğin normalde hep en çok hasılat eden üç film arasında bir Disney filmi yer alırdı. Ancak bu sene ilk üçte Barbie (Warner Bros.), Süper Mario Kardeşler (Universal) ve Oppenheimer (Universal) yer aldı. Ayrıca 2014’ten beri ilk kez (pandemi dahil değil) herhangi bir Disney filmi 1 milyar hasılatı geçemedi.

Listenin üçüncü sırasında 3,84 milyar dolar ile Barbie, The Nun 2 ve Wonka gibi filmerle karşımıza çıkan Warner Bros. bulunuyor. Warner Bros.’u ise Across the Spider-Verse’ün arkasındaki Sony ve yeni Mission Impossible’ın arkasındaki Paramount takip ediyor. İlk beş ve hasılatları şu şekilde

2023’te en çok hasılat elde eden 5 film stüdyosu

Universal - 4,907 milyar dolar Disney - 4,827 milyar dolar Warner Bros. - 3,84 milyar dolar Sony - 2,094 milyar dolar Paramount - 2,026 milyar dolar

2023'ün en çok hasılat yapan filmlerini merak ediyorsanız: