Dünyanın en büyük oyun değerlendirme platformlarından Metacritic, 2023’ün en kötü oyunlarını açıkladı. Hiç sevilmeyen yapımların yer aldığı bu liste, eleştirmenlerin puanlarına göre oluşturuldu.

Farklı alanlardan birçok gelişmeye sahne olan 2023 yılı geride kaldı. Tabii ki her yıl olduğu gibi bu yıl da oyunlar için dolu dolu bir seneydi. 2023 boyunca binlerce yeni oyun bizlerle buluştu. Bunlardan bazıları oyunseverlerin beğenilerini toplarken bazıları ise hiç beklentileri karşılayamadı.

Dünyanın en büyük oyun, dizi ve film değerlendirmesi sitelerinden olan Metacritic, geçtiğimiz yılın en kötü oyunlarını paylaştı. Metacritic’teki eleştirmen puanlarına göre liste, sadece bu yıl içinde çıkan oyunları kapsıyor. 7 veya daha az eleştirmenden değerlendirme alanlar ise listeye koyulmadı. Yani sadece geniş çapta beğenilmeyen oyunlar var.

10: Gargoyles Remastered

Metascore: 49

Çıkış tarihi: 19 Ekim 2023

Empty Clip Studios tarafından geliştirilen Gargoyles Remastered, 90’ların 16 bit yana ilerlemeli platform macerasının yenilenmiş sürümü. Aslında Gargoyles isimli çizgi diziden esinlenen bu oyun, çok kısa olması, bıktıran zorluk seviyesi gibi şeylerinden dolayı büyük eleştiri aldı. Neden yenilendiği sorgulanan oyunun Metacritic puanı 49’da kaldı.

9: Loop8: Summer of Gods

Metascore: 49

Çıkış tarihi: 1 Haziran 2023

Alternatif bir 1980’ler Japonya’sında geçen Loop8 Summer of Gods, JRPG türünde bir oyun. Eleştirmenler, en çok oyunun savaş sistemini eleştirirken aynı zamanda hikâyesi başta olmak üzere genelinin kötü olduğunu ifade ediyor. Oyun bu yüzden sadece 49 puan alabilmiş.

8: Gangs of Sherwood

Metascore: 48

Çıkış tarihi: 27 Kasım 2023

Robin Hood’dan tanıdığımız Sherwood Ormanı’nda geçen bir eşli aksiyon oyunu Gangs of Sherwood. Appeal Studios’un geliştirdiği yapım, genel bir olmamışlık havasına sahip olması ve boss savaşlarının çok kolay olması gibi sebepler nedeniyle sevilmedi ve 48 puan aldı.

7: Hellboy: Web of Wyrd

Metascore: 47

Çıkış tarihi: 18 Ekim 2023

Rogulike aksiyon oyunu olan Hellboy: Web of Wyrd, ünlü çizgi roman kahramanı Hellboy’dan esinleniyor. Oyun, görsel ve karakterler açısından iyi olsa da oynanış tarafında beklentileri karşılayamadı ve 47 puan alabildi.

6: Crime Boss: Rockay City

Metascore: 43

Çıkış tarihi: 28 Mart 2023

Ingame Studios’un geliştirdiği Crime Boss: Rockay City, FPS türünde. Bir suç çetesini kontrol ettiğiniz oyun, seslendirme kadrosu yıldızlarla dolu olmasına rağmen bekleneni veremiyor ve Payday tarzı rakiplerinin aşağısında kalıyor. Basitçe “sıkıcı” olarak değerlendirilen yapımın Metacritic puanı 43.

5: Testament: The Order of High Human

Metascore: 41

Çıkış tarihi: 13 Temmuz 2023

Fairyship Games imzalı bu oyun, RPG elementleri taşıyan FPS türünde bir oyun. Sizi deliliğin sardığı fantastik bir gerçekliğe götüren bu yapım, eleştirmenlere göre oyuncularına hiçbir şey sunmuyor ve zevkli bir oynanışa sahip değil. Oyunun puanı da bu yüzden 41.

4: Quantum Error

Metascore: 40

Çıkış tarihi: 31 Ekim 2023

TeamKill Media’nın geliştirdiği Quantum Error, uzayda geçen bilim kurgu ve korku türündeki bir oyun. Yapımda zombiler, teröristler ve yangınlardan hayatta kalanları kurtarmaya çalışan bir adamın yerine koyuyor. Ancak bu kadar çok şey yapmaya çalışırken oyuncularına hiçbir şey veremiyor ve 40 puanda kalıyor.

3: Greyhill Incident

Metascore: 38

Çıkış tarihi: 9 Haziran 2023

Refugium imzalı Greyhill Incident, uzaylı istilası temalı bir gizlilik/hayatta kalma oyunu. Eleştirmenler, oynanıştan karakterlere hayat veren oyuncuların performansına kadar her konuda kötü olduğunun altını çiziyor. Puanı da 38.

2: Flashback 2

Metascore: 35

Çıkış tarihi: 16 Kasım 2023

1992’de çıkan, ikonik bilim kurgu oyunu Flashback’in de yer aldığı seriye dahil olan bu yapım, hiç zorlayıcı olmayan oynanışı, çözülemeyen sorunları, çok basit bir yaklaşımla oluşturması gibi nedenlerden dolayı hiç beğenilmedi ve 35 puanda kaldı.

1: The Lord of the Rings: Gollum

Metascore: 35

Çıkış tarihi: 25 Mayıs 2023

Birinci sırada tahmin etmesi zor olmayacak bir oyun var. Yüzüklerin Efendisi serisinden ilham alan ve Gollum’u kontrol etmenizi sağlayan bu oyun tam bir fiyaskoydu. Çıkar çıkmaz sorunlarıyla gündemden düşmeyen yapımın, görselleri başta olmak üzere hikâyesinden oynanışına kadar hiçbir şeyi sevilmedi. Hatta geliştirici Deadlic, oyunun bu kadar kötü olması nedeniyle uzun bir özür bile yayımladı. Tüm bunlar da The Lord of the Rings: Gollum, 34 Metacritic puanıyla bu listenin zirvesinde yer almasını sağladı.