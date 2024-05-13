OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz gün katıldığı bir podcast yayınında önemli bir çıkış yaptı. Altman, gelecekte yapay zeka sayesinde para birimleri olmayacağını söyledi. Peki Altman, bu sözleriyle tam olarak neyi kastediyordu?

OpenAI CEO'su Sam Altman, katıldığı bir programda dikkat çeken bir çıkış yaptı. Altman, GPT-7 ile tüm dünyada yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. OpenAI CEO'suna göre bu yeni dönem, para birimlerini ortadan kaldıracak.

Sam Altman'ın ortaya attığı fikrin teması, "evrensel temel gelir". Bu sistemde bireylere, hiçbir koşul sunulmadan para veriliyor. Sam Altman'ın böyle bir fikir içinde olmasının nedeni ise yapay zekânın yol açabileceği işsizlik olasılığı. Bazı kesimleri rahatsız etmesi muhtemel bu fikir, bazı kesimlerce şimdiden destek görmeye başlamış durumda.

GPT-7, evrensel temel gelir sisteminin başlangıcı olacak

Sam Altman'ın düşüncesine göre GPT-7, evrensel temel gelir sisteminin başlangıcı olacak. Çünkü herkes, GPT-7'nin gücünden bir parça güç alacak ve yapılan "üretimler", takas edilebilecek. Sam Altman, bireylerin GPT-7 ile ürettiklerini kullanabileceklerini, satabileceklerini veya bir başkasına bağışlayabileceklerini söyledi.

Sam Altman, evrensel temel gelir sisteminin nasıl çalışacağına ilişkin net bir açıklama yapmadı. Ancak bu tür bir sistem, dünyadaki tüm insanların maddi açıdan bir nebze de olsa rahatlamasını sağlayabilir. Tabii bunun nasıl sonuçlarının olacağını hep birlikte göreceğiz.