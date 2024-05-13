Düşünsenize, hayatınız bir balçığa bağlı olabilir! Evet, doğru duydunuz. Esnek bir robot olan bu balçık tıp dünyasında devrim yaratabilir. Peki bu balçık robot tam olarak nasıl bir şey ve nasıl çalışıyor?

Günümüzde geliştirilen robotların genellikle katı ve esneklikten yoksun olduğunu fark etmiş olabilirsiniz.

Ancak bu yeni geliştirilen balçık robot, esnekliği ve çok yönlülüğü ile tıbbi mucizeler yaratmayı vaat ediyor.

Bu mucizevi balçık robot; polivinil, boraks ve alkol içeren bir polimerden yapılmış.

Viskoelastik özellikleri sayesinde baskı altında şekil değiştirebiliyor; dokunduğunuzda katılaşıyor, elinizden akıp gittiğinde ise sıvılaşıyor. Yani üzerine basıldığında, düşürüldüğünde ya da vurulduğunda katı hâle gelebiliyor.

Neodimyum partikülleri ile manyetik bir şekilde hareket ettirilebilir, vücudun en zor bölgelerine ulaşabilir ve orada ilaçları doğrudan hedef noktasına ulaştırabilir.

Özellikle dar alanlarda manevra yapabilme ve şekil değiştirme yeteneği ile dikkat çekiyor.

Esnek bir robot olan bu balçık, zorlu sağlık sorunlarına müdahale etmek üzere tasarlanmış. Örneğin; bir çocuk yanlışlıkla zehirli bir madde yuttuğunda robot anında mideye giderek, zararlı maddenin etrafını sarabilir ve zehirli sızıntıyı engelleyerek acil durumlar için zaman kazandırabilir.

Ayrıca ilaçları vücudun belirli bölgelerine ulaştırmak veya zorlu cerrahi müdahalelerde doktorlara yardımcı olmak için de kullanılabilir.

Kendini onarabilme yeteneğine sahip.

Hasar gördüğünde içindeki güçlü hidrojen bağları sayesinde kendini yeniden bir araya getirebiliyor. Bilim insanları, esnek robotun tam potansiyelini keşfetmek için hâlâ çalışmalarını sürdürüyor ve gelecekte nasıl daha fazla hayat kurtarabileceğini araştırmaya devam ediyorlar.

Şu anda daha çok bilim kurgu gibi gelse de bu balçık robot bir gün belki tıp ve sağlık alanında devrim yaratacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecek vaat ediyor mu?

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