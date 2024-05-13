7-8 saatlik bir uçuşla ülke değiştirdiğinizi hayal edin. Uçak içindeki kısa mesafeli yürüyüşler bile sizi tatmin etmiyor ve yolculuğun bir an önce bitmesini istiyorsunuz değil mi? Peki bir kuş türünün, günlerce hatta aylarca havada kaldığını söylesek?

Biz insanlar için birkaç saatlik yolculuk oldukça sıkıcıyken söz konusu kuşlar olduğunda bu sürenin yüzlerce katı normal sayılır. Ancak bir kuş türü var ki havada kaldığı süre, yok artık dedirtecek türdendir.

Peki bir kuş hiç ara vermeden en uzun ne kadar süre uçabilir?

Bilim insanları 1970’lerde, kırlangıçların mola vermeksizin havada oldukça uzun bir süre uçabildiğini öne sürdü.

2016’ya kadar bu teori doğrulanamasa da İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden bir ekip, 13 yetişkin kırlangıcı mercek altına almaya karar verdi. Araştırmacılar, uçuş aktivitelerini kaydetmek için ivmeölçerli veri kaydediciler ve yer tespiti için de ışık seviyeli sensörler kullandı.

Birkaç yıl boyunca izlenen bu kuşlar, kış aylarında İsveç’ten Sahra’nın güneyine bir göç gerçekleştirdi. Elde edilen sonuçlar ise teorileri âdeta doğrular nitelikteydi.

13 kırlangıçtan 3’ü, yılın yalnızca 2 ayı üremek için karadaydı. Geriye kalan 10 ay boyunca gökyüzünde süzülmeye devam etti.

Bu kuşların ortalama 40 gram olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 10 aylık havada kalma süresi onlar için muazzam bir beceriydi.

Araştırmacılar, bu 3 kuş ve diğer 10’u arasındaki farka bakmak istediğinde ise şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştı. Kısa süreli uçuşlar gerçekleştiren ve havada olduğu kadar karada da vakit geçiren kırlangıçların kanat tüylerinde herhangi bir değişim yoktu.

Oysa 10 ay boyunca uçmaya devam edenlerin tüyleri dökülmüş ve yenileri çıkmıştı. Canlıların tüy değişimi geçirip geçirmemesi ise bilim insanlarına göre uçuş süreleriyle doğru orantılıydı.

Peki bu kırlangıçlar bu kadar uzun süre havada kalmayı nasıl başarıyorlar?

Nihayetinde fiziksel aktiviteler belirli bir enerji gerektirir fakat kırlangıçlar, uzun uçuşlar sırasında daha az enerji harcayacak şekilde bir adaptasyona sahiptir. Ayrıca onların aerodinamik vücut şekilleriyle birlikte uzun ve dar kanatları da bu performanslarına olanak tanır.

“Bu canlılar hiç mi uyumuyor?” derseniz, bu sorunun cevabı hâlâ belirsiz. Bilim insanları ise kırlangıçların şimdilik tıpkı Firkateyn kuşları gibi havada süzülürken uyuyabildiklerini tahmin etmekte.

Ancak emin olunan bir şey var ki o da 10 ay boyunca hiç durmadan uçmanın, hiç de kolay bir başarı olmadığı.

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