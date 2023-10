Yayınlanmasından kısa bir süre sonra eleştiri yağmuruna tutulan ve oyun içi birçok eksiği olan Lord Of The Rings: Gollum için bir özür mesajı yayınlandı. İddialara göre bu özür mesajı, yapay zekâ ile oluşturulmuş.

2023'ün Mayıs ayında Daedalic Entertainment tarafından yayınlanan Lord Of The Rings: Gollum, kısa bir süre sonra birçok oyuncu tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Oyun içi grafikler, oyun hikayesinin LOTR serisine sadık kalmaması ve oynamanın pek zor olduğu Gollum oyunu, hayranlarının beklentisini birden bire düşürdü ve çok düşük puanlar aldı.

Gelen kötü yorumlar ve düşük puanlardan sonra oyun yayıncısı Nacon, oyunun hayranları için bir özür mektubu yayınladı. Fakat iddialara göre bu mektup, ChatGPT ile yazıldı.

Ünlü gazeteci Knoebel, bu iddiayı Daedalic Entertainment'te yaşanan karışıklığın perde arkasını gösteren bir gönderi ile paylaşıyor.

"Daedalic'e göre 'Yüzüklerin Efendisi: Gollum'un bütçesi yaklaşık 15 milyon Euro (yaklaşık 15,9 milyon Dolar) civarındaydı.

GameTwo 307. Bölüm: 32:30'da Gollum Neden Başarısız Oldu (video yalnızca Almanca olarak mevcuttur, ancak otomatik olarak çevirebilirsiniz)"

Ardından özür mesajının tam halini yayınlıyor ve ChatGPT ile oluşturulduğunu söylüyor.

"Benim favori bölümüm. Nacon'dan gelen bu özür ChatGPT ile yazılmıştır."

Knoebel, Daedalic Entertainment'te yaşanan olayların perde arkasını gösterdiği bir belgesel hazırlıyor ve Game Two kanalı bu belgeseli yayınlıyor.

İddiaya göre Daedalic Entertainment'teki geliştiriciler, özrün onlardan habersiz yayınlandığını ve haberlerinin bile olmadığını dile getiriyor. Nacon, bu özür mektubunu geliştiricilerden izin almadan yayınladı ve Knoebel, belgeselde bunun yapay zekâ ile oluşturulduğunu söylüyor.

ChatGPT ile hazırlandığı söylenen özür mesajının yayınlanmasının dışında metinde dikkat çeken bir ayrıntı daha var, o da oyun isminin yanlış yazılması. İlk paragrafta oyunun ismi "Lord Of The Ring: Gollum" şeklinde yazılmış. Büyük ihtimalle ChatGPT, 2021 yılı ve öncesi bilgilere erişemediği için böyle bir metin ortaya çıkarmış. Özrü kabahatinden beter tabirine örnek, bu olsa gerek.

Belgeselin tamamı şu an YouTube'ta Game Two kanalında yayında. Bu belgesel, 2023'te yayınlanan en kötü oyunlardan biri olan "Lord Of The Rings: Gollum" hakkında bazı bilgiler veriyor. Yayınlanan yamalar, oyuna gelen kötü yorumların sonlanmasına engel olmadı ve Daedalic, şu an için sadece oyun yayıncılığına odaklanmış durumda.

Daedalic Entertainment'in bu olaydan sonra ne yapacağı ise henüz bilinmiyor. Yüzüklerin Efendisi serisinin diğer oyunlarını bekleyen hayranların heyecanı da doğal olarak düşmüş durumda.