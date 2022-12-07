CNN Türk tarafından paylaşılan habere göre plastik poşetlerin fiyatı için zam teklifi sunuldu. 2 yıldır 25 kuruştan satılan poşetlerin yeni fiyatının 75 kuruş olması istendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise konuyla ilgili verilen kararı paylaştı.

Türk Lirasının değer kaybı ve enflasyon ile birlikte yaşam maliyeti son bir yılda büyük ölçüde arttı. Her kalemde fiyat artışları görülürken, bugün bu kalemleri taşıdığımız poşetlerden de çarpıcı bir haber geldi.

2019 yılında 25 kuruş ücretle satılmaya başlayan poşetlerin fiyatının yeniden belirlenmesinin talep edildiği öne sürüldü. CNN Türk tarafından paylaşılan habere göre poşet fiyatları için istenen ücret, 75 kuruş olarak sunuldu.

Sivil Toplum Kuruluşları fiyatın aynı kalmasını, market temsilcileri zam yapılmasını istiyor:

Paylaşılan detaylara göre zam talebi, market temsilcileri tarafından yapıldı. Öte yandan Sivil Toplum Kuruluşları’nın fiyatın 25 kuruşta sabit tutulmasını istediği paylaşıldı. İki taraf, senede bir kez yapılan Plastik Poşet Alt Komisyonu’nda karşı karşıya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Komisyon tarafından sunulan raporu değerlendirerek 2023 için geçerli olacak poşet ücretini belirleyecek. Fiyatın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Poşetler, marketler tarafından zararına satılacak:

2019 yılında hayata geçen ücretli poşet uygulamasında 25 kuruşluk üceretin 10 kuruşu, devletin Geri Kazanım Katkı Payı’na (GEKAP) vergi olarak gidiyordu. Fakat devlete giden paranın oranı, her yıl belirlenen yeniden değerleme oranıyla değişiyor.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, günümüzde 25 kuruşun tamamının GEKAP’a gittiğini belirtti. Öte yandan önümüzdeki yıl GEKAP’a giden ücret, yeniden değerleme oranı nedeniyle 55 kuruş civarında gerçekleşecek. Yani marketler, poşet sattıkça devlete kendi cebinden ekstra ücret ödemiş olacak.

Öte yandan Eroğlu’na göre fiyatın sabit tutulması, çevre için olumlu bir karar olacak. Zira marketler, artık poşet satıp zarar etmemek için poşetleri satmaktan kaçınacak, poşet çöpü azalacak.

Bir diğer görüşe göre poşetin 75 kuruş bile değil, 1 TL ve üzeri fiyattan satılması gerek:

Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün ise poşet üretim maliyetinin kalitesine göre 1 TL’ye kadar yükselebildiğini belirtti. Bu nedenle poşet fiyatının 1 TL’nin üzerinde olması gerektiğini belirten Düzgün, bu kültürün henüz yerleştirilmemesi nedeniyle 75 kuruşun daha makul olacağını paylaştı.

Poşetin ücretli olması, çevre ve ekonomiye de yaradı:

Bakanlık verilerine göre ücretli poşet uygulamasıyla 4 yılda plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu ve 23 bin ton sera gazı salımı engellendi. Ayrıca plastik ham madde ithali düştü ve yaklaşık 3,8 milyar TL’lik tasarruf sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada alınan kararla plastik poşet fiyatlarının 2023 yılında 25 kuruş olarak kalacağını ve fiyatlara zam gelmeyeceğini açıkladı. Bakan Kurum ayrıca 2023 yılı sonuna kadar 81 ilimizde 7.000 depozito noktası kurulacağını ve pek çok üründe depozito uygulamasının başlatılacağını açıkladı.