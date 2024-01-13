Ne gariptir ki tek kişi tarafından yapılmasına rağmen Lethal Company, Star Wars Jedi: Survivor'a kafa tutuyor.

2023 yılı oyun sektörü açısından oldukça verimli geçti. Baldur’s Gate, Mortal Kombat ve Assassin’s Creed gibi çok eskilere uzanan serilerin yeni oyunlarının yanında; Star Wars Jedi: Survivor gibi yeni serilerin oyunlarını da görmüş olduk. Tabii GTA 6 duyurusunu da unutmamak gerek.

Bu yıl çıkan oyunlara bakınca çoğunun, yılın belli dönemlerinde gündemden düşmek bilmediğini de hatırlarsınız. Zira büyük satış sayılarına ulaşmalarında bunun da katkısı var desek yanlış olmaz. VGI (Video Game Insights) ise bununla yetinmeyip, 2024 Küresel PC Oyun Endüstrisi raporunda bu oyunların Steam üzerinden elde ettikleri getiriyi paylaştı.

2023’te Steam’den en çok kazanan oyunlar:

Oyun Getiri Baldur’s Gate 3 657 Milyon Dolar Hogwarts Legacy 341 Milyon Dolar Starfield 235 Milyon Dolar Resident Evil 4 159 Milyon Dolar Sons Of The Forest 116 Milyon Dolar Armored Core VI: Fires of Rubicon 87 Milyon Dolar EA Sports FC 24 81 Milyon Dolar Star Wars Jedi: Survivor 68 Milyon Dolar Lethal Company 52 Milyon Dolar Cities: Skylines II 50 Milyon Dolar

Baldur’s Gate 3, 2023’ün en öne çıkan oyunu oldu ve satış tarafında da bunun altını çizmiş görünüyor. Zira oyun, 2023 yılında 657 milyon dolarlık getiri sağlamış. Bunun ardından, karışık incelemelere maruz kalmış Hogwarts Legacy geliyor. Oyun, 341 milyon dolarlık getiriyle ikinci sırada kendine yer buldu.

Üçüncü sırada, ilk günden Game Pass’e gelmesine rağmen satışlarda ilk 3’e girmeyi başaran Starfield var. Oyunun Steam getirisi 235 milyon dolar. Resident Evil 4, 159 milyon dolar getiriyle dördüncü sıradayken, kendisini 87 milyon dolarlık kazançla Armored Core VI: Fires of Rubicon takip ediyor.

Buradan sonra, köklü bir kararla FIFA ayrılığı yaşayan EA Sports FC 24 geliyor. Oyunun getirisi 81 milyon dolar olmuş. Star Wars Jedi: Survivor ise 2023’te 68 milyon dolar gelir elde etmiş. Büyük bir şirketin kollarından çıkan bu oyunu, son döneme damgasını vuran Lethal Company takip ediyor. Oyunun 2023 kazancı 52 milyon dolar. Son oyunumuz ise 50 milyon dolarlık kazancıyla Cities: Skylines II.

Raporda, mikro ödemelere odaklanmayan sağlam yapımların daha çok tuttuğuna yer verilmiş.

2023’te Steam’de en çok satan 10 oyun:

Baldur’s Gate 3

Hogwarts Legacy

Lethal Company

Overwatch 2

Sons of the Forest

Starfield

BattleBit Remastered

Resident Evil 4

The Finals

Armored Core VI

Söz konusu veriler hakkında sizin düşünceleriniz neler?

"PC fiyatları uçtu gitti." diye düşünüyorsanız, alternatif bir çözüm olarak değerlendirebileceğiniz Xbox Series S incelememize de göz atabilirsiniz.