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Türk Oyunculara Müjde: GOG'a TL Desteği Geldi!

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GOG, Türkiye’deki oyuncular için yerel fiyatlandırma politikasını devreye sokarak mağaza genelinde TL desteği sunmaya başladı.

Türk Oyunculara Müjde: GOG'a TL Desteği Geldi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dijital oyun platformu GOG, Türkiye’deki oyuncular için oldukça önemli bir karara imza attı. Bugün itibarıyla yapılan resmî duyuruya göre platform, Türkiye’deki kullanıcıların oyunları doğrudan TL fiyatlandırma ile satın alabileceğini açıkladı.

Bölgesel fiyatlandırmanın hayata geçirilmesiyle birlikte, oyun fiyatlarının Türkiye'deki yerel pazar koşullarına daha uygun bir çizgiye çekilmesi hedefleniyor. Bu sayede Türk oyuncular olarak bizler, kur dalgalanmalarıyla uğraşmak zorunda kalmadan uygun fiyatlara oyunlara erişebileceğiz.

İçerikten Görseller

Türk Oyunculara Müjde: GOG'a TL Desteği Geldi!
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İlk fiyatlar ne durumda?

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GOG'un yukarıda gördüğünüz üzere paylaştığı görsellere göre bazı oyun fiyatları bölgesel fiyatlandırmaya sahip değil gibi görünüyor. Özellikle Steam'de dolar kuruyla satış gerçekleştiriliyor olsa da yayıncıların bölgesel fiyat önerilerine sadık kaldığına şahit oluyoruz.

Bunlardan en yakın örnek ise geçtiğimiz günlerde çıkan yeni bağımsız yapım Mina the Hollower. Steam'de 10.99$ fiyat etiketiyle bölgesel fiyatlandırmaya sahip olan oyun, GOG platformunda 918,15 TL fiyata sahip. Bu sebeple şu anki fiyatlar biraz yüksek gelebilir ama gelecekte değişip değişmeyeceği merak konusu.

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