Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kısa bir süre önce yaptığı "ÖTV'de matrah düzenlemesi" açıklaması, otomobil hayali kuran vatandaşları heyecanlandırmıştı. Zira bu ÖTV matrahının yeniden düzenlemesi ile bazı otomobillerin fiyatlarında düşüş olacağı düşünülüyordu. Ancak vatandaşın hayali bu kez de markalar nedeniyle suya düşmüş gibi görünüyor.
Daha geçtiğimiz günlerde, Renault ile Dacia'ya Kasım 2022'nin ikinci zammının geldiğinden bahsetmiştik. Nissan'da da ufak çaplı bir zam vardı. Şimdiyse Türkiye'de en çok satan otomobil markası Fiat, otomobil fiyatlarına zam yaptı. Yıllar boyunca "Türkiye'nin en ulaşılabilir otomobili" olarak lanse edilen Egea'nın başlangıç fiyatı, yapılan yeni zam ile 437.900 TL'ye kadar yükselmiş oldu. Ayrıca Citroen, Peugeot ve Opel'de de zam var...
Fiat'ın güncel fiyat listesi şu şekilde:
|Model
|Ekim 2022 Fiyatı
|1 Kasım Fiyatı
|17 Kasım Fiyatı
|Ekim-Kasım toplam zam
|Egea Sedan
|399.900 TL
|429.900 TL
|437.900 TL
|%9,50
|Egea Cross
|459.900 TL
|462.900 TL
|474.900 TL
|%3,26
|Egea Cross Wagon
|666.900 TL
|672.900 TL
|684.900 TL
|%2,70
|Egea Hatchback
|446.900 TL
|469.900 TL
|479.900 TL
|%7,38
|Egea Station Wagon
|558.900 TL
|564.900 TL
|576.900 TL
|%3,22
Listeleri yeniden güncelleyen Opel'deki son durum:
|Model
|Ekim 2022 Fiyatı
|1 Kasım Fiyatı
|17 Kasım Fiyatı
|Ekim-Kasım toplam zam
|Astra
|668.900 TL
|678.900 TL
|693.900 TL
|%3,74
|Crossland
|574.900 TL
|574.900 TL
|610.900 TL
|%6,26
|Mokka
|794.900 TL
|809.900 TL
|844.900 TL
|%6,29
|Grandland
|899.900 TL
|899.900 TL
|934.900 TL
|%3,89
|Insignia
|1.199.900 TL
|1.224.900 TL
|1.259.900 TL
|%5
Bu arada; Corsa'nın başlangıç versiyonu için ara zam yapılmadığını belirtelim. Ancak baz modelin dışında kalan versiyonlarda fiyat artışı söz konusu. Tüm versiyonlara ait fiyatlar için buradaki haberimize bakabilirsiniz.
Citroen de ara zam yapan markalar arasında:
|Model
|Ekim 2022 Fiyatı
|1 Kasım Fiyatı
|17 Kasım Fiyatı
|Ekim-Kasım toplam zam
|C5 Aircross SUV
|935.000 TL
|973.000 TL
|999.000 TL
|%6,84
|C4
|623.000 TL
|650.000 TL
|670.000 TL
|%7,54
|C3 Aircross SUV
|612.000 TL
|636.000 TL
|655.000 TL
|%7
|e-C4
|-
|813.000 TL
|845.000 TL
|%3,94
C3, C-Elysee isimli modellerin başlangıç versiyonlarında zam yok. Bu modellerdeki ara zam, üst donanım seviyesinde.
Diğer markaları gören Peugeot da ara zam uygulayan markalardan:
|Model
|Ekim 2022 Fiyatı
|1 Kasım Fiyatı
|17 Kasım Fiyatı
|Ekim-Kasım toplam zam
|208
|495.000 TL
|495.000 TL
|510.000 TL
|%3
|308
|775.000 TL
|780.000 TL
|803.500 TL
|%3,68
|2008
|673.500 TL
|673.500 TL
|695.000 TL
|%3,19
|508
|1.147.500 TL
|1.160.000 TL
|1.195.000 TL
|%4,14
|5008
|1.240.500 TL
|1.240.500 TL
|1.290.500 TL
|%4
|3008
|988.000 TL
|1.008.000 TL
|1.059.500 TL
|%7,24
Peugeot'nun Türkiye'de de satmaya başladığı elektrikli SUV modeli e-2008'de ise zam yok.
Geçtiğimiz günler itibarıyla ikinci kez zamlanan otomobiller ise şöyle:
Renault:
|Model
|Ekim 2022 Fiyatı
|1 Kasım 2022 Fiyatı
|15 Kasım 2022 Fiyatı
|Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 zam oranı
|Clio
|403.000 TL
|438.000 TL
|448.000 TL
|%11,17
|Taliant
|403.000 TL
|403.000 TL
|447.000 TL
|%10,92
|Zoe
|760.900 TL
|809.000 TL
|829.900 TL
|%9
|Captur
|701.000 TL
|711.900 TL
|732.000 TL
|%4,42
|Megane
|539.000 TL
|559.000 TL
|573.900 TL
|%6,47
|Kadjar
|883.000 TL
|908.900 TL
|929.000 TL
|%5,20
|Koleos
|1.073.000 TL
|1.114.000 TL
|1.140.000 TL
|%6,24
Dacia:
|Model
|Ekim 2022 Fiyatı
|1 Kasım 2022 Fiyatı
|15 Kasım 2022 Fiyatı
|Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 zam oranı
|Sandero
|467.900 TL
|485.000 TL
|497.000 TL
|%6,22
|Sandero Stepway
|458.000 TL
|475.900 TL
|487.900 TL
|%6,53
|Duster
|489.000 TL
|509.900 TL
|524.000 TL
|%7,16
Nissan:
|Model
|Ekim 2022 Fiyatı
|1 Kasım 2022 Fiyatı
|15 Kasım 2022 Fiyatı
|Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 zam oranı
|Qashqai
|928.900 TL
|928.900 TL
|938.600 TL
|%1
|Juke
|641.300 TL
|641.300 TL
|647.700 TL
|%0,1
|Micra
|593.100 TL
|593.100 TL
|593.100 TL
|%0
Nissan'a ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Şirket, 1 Kasım 2022 itibarıyla güncel fiyatlarını zaten açıklamıştı. Bugün yaptığımız kontrollerde, Qashqai'nin baz modelinde fiyat değişikliği olmadığını ancak baz modelin otomatik vitesli versiyonunda 10 bin TL civarı zam görüyoruz. Donanım seviyesi yükseldikçe zamlar da katlanarak devam ediyor...
Peki ÖTV düzenlemesinden sonra otomobil fiyatları nasıl değişecek?
Kasım 2022 güncel sıfır araba fiyatlarına aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz: