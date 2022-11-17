Vatandaşın gözü kulağı ÖTV matrah düzenlemesindeyken, umutları başka bahara bırakan bir gelişme yaşandı. Renault ve Dacia'dan sonra Fiat, Peugeot, Citroen ve Opel de kasım ayında ikinci zammı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kısa bir süre önce yaptığı "ÖTV'de matrah düzenlemesi" açıklaması, otomobil hayali kuran vatandaşları heyecanlandırmıştı. Zira bu ÖTV matrahının yeniden düzenlemesi ile bazı otomobillerin fiyatlarında düşüş olacağı düşünülüyordu. Ancak vatandaşın hayali bu kez de markalar nedeniyle suya düşmüş gibi görünüyor.

Daha geçtiğimiz günlerde, Renault ile Dacia'ya Kasım 2022'nin ikinci zammının geldiğinden bahsetmiştik. Nissan'da da ufak çaplı bir zam vardı. Şimdiyse Türkiye'de en çok satan otomobil markası Fiat, otomobil fiyatlarına zam yaptı. Yıllar boyunca "Türkiye'nin en ulaşılabilir otomobili" olarak lanse edilen Egea'nın başlangıç fiyatı, yapılan yeni zam ile 437.900 TL'ye kadar yükselmiş oldu. Ayrıca Citroen, Peugeot ve Opel'de de zam var...

Fiat'ın güncel fiyat listesi şu şekilde:

Model Ekim 2022 Fiyatı 1 Kasım Fiyatı 17 Kasım Fiyatı Ekim-Kasım toplam zam Egea Sedan 399.900 TL 429.900 TL 437.900 TL %9,50 Egea Cross 459.900 TL 462.900 TL 474.900 TL %3,26 Egea Cross Wagon 666.900 TL 672.900 TL 684.900 TL %2,70 Egea Hatchback 446.900 TL 469.900 TL 479.900 TL %7,38 Egea Station Wagon 558.900 TL 564.900 TL 576.900 TL %3,22

Listeleri yeniden güncelleyen Opel'deki son durum:

Model Ekim 2022 Fiyatı 1 Kasım Fiyatı 17 Kasım Fiyatı Ekim-Kasım toplam zam Astra 668.900 TL 678.900 TL 693.900 TL %3,74 Crossland 574.900 TL 574.900 TL 610.900 TL %6,26 Mokka 794.900 TL 809.900 TL 844.900 TL %6,29 Grandland 899.900 TL 899.900 TL 934.900 TL %3,89 Insignia 1.199.900 TL 1.224.900 TL 1.259.900 TL %5

Bu arada; Corsa'nın başlangıç versiyonu için ara zam yapılmadığını belirtelim. Ancak baz modelin dışında kalan versiyonlarda fiyat artışı söz konusu. Tüm versiyonlara ait fiyatlar için buradaki haberimize bakabilirsiniz.

Citroen de ara zam yapan markalar arasında:

Model Ekim 2022 Fiyatı 1 Kasım Fiyatı 17 Kasım Fiyatı Ekim-Kasım toplam zam C5 Aircross SUV 935.000 TL 973.000 TL 999.000 TL %6,84 C4 623.000 TL 650.000 TL 670.000 TL %7,54 C3 Aircross SUV 612.000 TL 636.000 TL 655.000 TL %7 e-C4 - 813.000 TL 845.000 TL %3,94

C3, C-Elysee isimli modellerin başlangıç versiyonlarında zam yok. Bu modellerdeki ara zam, üst donanım seviyesinde.

Diğer markaları gören Peugeot da ara zam uygulayan markalardan:

Model Ekim 2022 Fiyatı 1 Kasım Fiyatı 17 Kasım Fiyatı Ekim-Kasım toplam zam 208 495.000 TL 495.000 TL 510.000 TL %3 308 775.000 TL 780.000 TL 803.500 TL %3,68 2008 673.500 TL 673.500 TL 695.000 TL %3,19 508 1.147.500 TL 1.160.000 TL 1.195.000 TL %4,14 5008 1.240.500 TL 1.240.500 TL 1.290.500 TL %4 3008 988.000 TL 1.008.000 TL 1.059.500 TL %7,24

Peugeot'nun Türkiye'de de satmaya başladığı elektrikli SUV modeli e-2008'de ise zam yok.

Geçtiğimiz günler itibarıyla ikinci kez zamlanan otomobiller ise şöyle:

Renault:

Model Ekim 2022 Fiyatı 1 Kasım 2022 Fiyatı 15 Kasım 2022 Fiyatı Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 zam oranı Clio 403.000 TL 438.000 TL 448.000 TL %11,17 Taliant 403.000 TL 403.000 TL 447.000 TL %10,92 Zoe 760.900 TL 809.000 TL 829.900 TL %9 Captur 701.000 TL 711.900 TL 732.000 TL %4,42 Megane 539.000 TL 559.000 TL 573.900 TL %6,47 Kadjar 883.000 TL 908.900 TL 929.000 TL %5,20 Koleos 1.073.000 TL 1.114.000 TL 1.140.000 TL %6,24

Dacia:

Model Ekim 2022 Fiyatı 1 Kasım 2022 Fiyatı 15 Kasım 2022 Fiyatı Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 zam oranı Sandero 467.900 TL 485.000 TL 497.000 TL %6,22 Sandero Stepway 458.000 TL 475.900 TL 487.900 TL %6,53 Duster 489.000 TL 509.900 TL 524.000 TL %7,16

Nissan:

Model Ekim 2022 Fiyatı 1 Kasım 2022 Fiyatı 15 Kasım 2022 Fiyatı Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 zam oranı Qashqai 928.900 TL 928.900 TL 938.600 TL %1 Juke 641.300 TL 641.300 TL 647.700 TL %0,1 Micra 593.100 TL 593.100 TL 593.100 TL %0

Nissan'a ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Şirket, 1 Kasım 2022 itibarıyla güncel fiyatlarını zaten açıklamıştı. Bugün yaptığımız kontrollerde, Qashqai'nin baz modelinde fiyat değişikliği olmadığını ancak baz modelin otomatik vitesli versiyonunda 10 bin TL civarı zam görüyoruz. Donanım seviyesi yükseldikçe zamlar da katlanarak devam ediyor...

Peki ÖTV düzenlemesinden sonra otomobil fiyatları nasıl değişecek?

Kasım 2022 güncel sıfır araba fiyatlarına aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz: