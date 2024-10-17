2024'ün en parlak ve en büyük Süper Ay olayı yaşanıyor. Birkaç gün daha gözlemlenebilecek olay, Ay'ın her zamankinden büyük ve parlak görünmesini sağlayacak.

Eğer bir gökyüzü tutkunuysanız bugünlerde Ay'ı dikkatli inceleyin. Çünkü 2024'ün en büyük ve en parlak "Süper Ay"ı bugünlerde yaşanacak. Hatta eğer geçtiğimiz gece gökyüzüne dikkatle baktıysanız Ay'ın ne kadar ihtişamlı göründüğüne şahitlik etmiş olabilirsiniz.

Süper Ay, zaman zaman sizlerle paylaştığımız doğa olaylarından bir tanesi. Bu olay yaşanırken Ay ile Dünya arasındaki mesafe oldukça yakın oluyor. Bu da Ay'ın her zamankinden çok daha parlak ve büyük görünmesini sağlıyor. İşte yılın en büyük ve en parlak Süper Ay'ı tam da bugün gözlemlenebiliyor.

Ay ile Dünya arasındaki mesafe 357 bin kilometreye kadar düştü

*Bu sabaha karşı Kazakistan'da çekilen Süper Ay görüntüsü.

Ay ile Dünya arasındaki mesafe genelde 384 bin kilometrenin üzerindedir. Ancak bu durum, şu sıralar ciddi anlamda geriledi. Yapılan ölçümlere göre doğal uydumuz ile olan mesafemiz, 357 bin kilometrelere kadar düştü. İşte bu da yılın en büyük ve en parlak Süper Ay'ını görmemizi sağlıyor. Bu durumun birkaç gün daha devam edeceğini belirtelim. Takvimler 19 Ekim'i gösterdiğinde Ay ile Dünya arasındaki mesafe, 360 bin kilometrenin üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesini kontrol ettiğimizde, ülkemizde bugün ve yarın genelde kapalı bir havanın olacağını görüyoruz. Bu durum, Süper Ay'ı görmenizi etkileyebilir. Ancak burada üzülecek bir şey yok çünkü önümüzdeki ay yılın son Süper Ay olayı gerçekleşecek. O günler geldiğinde yine bu eşsiz güzelliğe şahitlik yapabilirsiniz.