Bu yıl büyük oyun yapımcıları oyunseverleri genellikle hayal kırıklığına uğratsa da daha küçük ölçekli yapımcılar yüzleri güldürmeyi başardı.

2024 yılında çok başarılı AAA oyunlar görsek de genel olarak oyunlar tartışmalar, başarısızlıklar veya karşılanamayan beklentiler ile gündeme geldi. Bu dönemde daha farklı şeyler denemeye daha açık olan Indie oyun geliştiriciler yüzümüzü güldürdü.

Indie oyunlar, daha yoğun bir rekabet ile karşı karşıya ve bu yüzden de kendilerini olabildiğince farklı hâle getirmeye, oyunculara daha özgün bir deneyim sunmaya çalışıyorlar. Zaman zaman aralarında Binding of Isaac, Hades gibi fenomen yapımlar da çıkıyor. 2024 yılının en iyi Indie oyunlarına birlikte bakalım.

Balatro

Muhtemelen yılın en popüler Indie yapımı olan Balatro, pek çok büyük oyundan da fazla satmayı başardı ve hatta Yılın Oyunu ödülüne de aday gösterildi. Yapımda bir çeşit kart oyunu oynuyoruz ancak bu oyun, hem geleneksel kart oyunlarından hem de bilgisayarda oynadığımız diğer yapımlardan farklı dinamiklere sahip.

Animal Bell

Basit mekaniklere sahip eğlenceli bir bulmaca oyunu gibi görünmesine rağmen hikâyesi ve bulmacaları oynadıkça önünüzde katman katman açılan Animal Bell de yılın en önemli yapımları arasında yer alıyor. Oyunun en büyük sırlarından biri ise sadece bir kişinin tek başına böyle bir yapımı ortaya çıkarmayı nasıl başardığı oluyor.

The Rise of the Golden Idol

2022 yılında çıkan The Case of the Golden Idol'ın devamı olan ve Litvanyalı iki kardeş tarafından geliştirilen yapımda, çeşitli suç mahallerine gidip "Acaba burada ne oldu?" sorusunu da cevaplamamız gerekiyor.

Tactical Breach Wizard

Bu ilginç yapımda bir takım büyücülerden oluşan ekibimizle bazı odalara giriyor ve düşmanlarımızı etkisiz hâle getirip bulmacaları çözüyoruz. Bu arada büyücülerimiz kurşun geçirmez yelekle ve makineli tüfeklerle olay yerine intikal ediyor ama gerektiğinde bir yıldırım atmaktan da geri durmuyorlar.

Loco Motive

Tıklamalı macera oyunları döneminin ruhunu günümüze taşıyan Loco Motive'de bir trende işlenen bir cinayeti çözmeye çalışıyoruz. Bunun için de tren boyu bulmacalar çözerek ilerlememiz gerekiyor. Elbette oyunda bolca mizah da bulunuyor.

UFO 50

Yaşınız belirli bir noktanın üzerindeyse UFO 50 size bir Indie oyun kisvesi altında çocukluğunuzdan bir pazar sabahı sunuyor. Bu yapımda 1980'lerden kalma bir konsol buluyoruz ve bu konsolun içinde de NES dönemi oyunlarını andıran oyunlar var. Bu oyunlar mini oyun değil, tam oyunlar.

Nine Sols

Kediyiz, dokuz canımız var, samurayımsı bir şeyiz ve Hollow Kngiht tadındaki bu oyunda sonsuz tane rakibimizle mücadele ediyoruz. Her şeyi yazıyla anlatmak yerine biraz daha aksiyonla gösterseler olurdu ancak onun dışında oyun oldukça keyifli.

The Operator

Bilgisayar başına oturup açtığımız bu oyunda da bir bilgisayar başında oturuyoruz ancak bu defa bir istihbarat ajanı olarak. Diğer ajanlar hakkında bilgileri toplayıp videoları izleyerek aramızdaki ajanları bulmaya çalışıyoruz. Oyun kısa ancak oldukça keyifli.

Thank Goodness You’re Here!

Son yılların en garip oyunlarından biri olan bu yapımda bizi gören "Şükürler Olsun Buradasın!" diyor. Biz ise zıplayıp tokat atarak ördeklerden ordu kuruyor, farelere şehirler inşa ediyor, zaman zaman "Ben ne yapıyorum şu an?" diye düşünüyor ve çok eğleniyoruz.

Sizce bu listede olmayı hak eden diğer oyunlar hangileri? Yorumlarınızı bekliyoruz.