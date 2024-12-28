2024’te okuyup beğendiğimiz en iyi filmleri sizin için bir araya getirdik. Yorumlarda sizin favorilerinizi bekliyoruz!

2024 yılı boyunca sizlere sayısız haberler, özgün içerikler, videolar, sosyal medya gönderileri üretmemizin yanında pek çok film de izledik.

2025 yılına girmenin heyecanını birlikte paylaşırken 2024 yılında izlediğimiz favori filmlerimizi de paylaşmak istedik. İşte ne izleyeceği konusunda karar veremeyenler için mini bir liste!

Özgün içerik ekibimizden Zeynep’in bu yıl izleyip en çok beğendiği film “50 First Dates (50 İlk Öpücük)” olmuş. Film; Lucy adlı bir karakterin geçmişte yaşadığı bir trafik kazası ve kafasına aldığı darbe sebebiyle devamlı olarak hafızasını kaybedip önceki gün yaşadıklarını hatırlamamasını konu alıyor. Diğer bir karakterimiz Henry, bunu fark ediyor ve Lucy’nin onu unutmasına engel olmak için her gün, kendine âşık etmenin yollarını arıyor.

Özgün içerik ekibimizin içerik yöneticisi Deniz Şen’in 2024 yılında izlediği en iyi film “Gladiator 2 (Gladyatör 2)” imiş. 2024 yılında vizyona giren Gladiator 2’nin ne anlattığını belki birçoğunuz az çok biliyorsunuzdur ancak biz yine de bahsedelim.

Roma’daki karmaşık iktidardan kendini kurtarmayı başaran Lucius, Kuzey Afrika kıyısında barış içinde büyüyor ancak bir gün, geçmişi onu bulmayı başarıyor ve yaşadığı yer, Roma lejyonları tarafından işgal ediliyor. İşte aksiyon dolu hikâye burada başlıyor.

2023 yılında ses getiren "Kuru Otlar Üstüne" filmi, özgün içerik ekip arkadaşımız Asya'nın izlediği en iyi filmlerde tahta oturmuş bu sene. Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı filmde; Samet karakteri, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan bir öğretmenimiz var. Samet, öğrencisini taciz etmekle suçlanıyor ve hem kendini bu suçlamadan aklamaya çalışırken hem de köyün katkı kurallarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Özgün içerik ekibimizin bir diğer üyesi Dilara’nın 2024’te izleyip etkisinden çıkamadığı film “Flatliners (Çizgi Ötesi)” olmuş. Korku ve bilim kurgu temalı bu filmde, “öbür dünyayı” merak eden tıp öğrencileri, ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyi kontrollerine alarak diğer tarafa kısa ziyaretler yapıyor. Tüm bunları yaparken karanlık yönleriyle de hesaplaşmak zorunda kalıyorlar.

Gelelim kendi favorime. Bu yıl sinemada izlediğim ve 2024 senesi içinde en çok beğendiğim film “Blink Twice (Gözlerini Kırp)” oldu. Filmde zengin bir iş insanı, kokteyl gecesinde bir kadınla tanışıyor. Gittikleri adada başka kadınlar ve adamlarla tuhaf olaylar silsileleri yaşanmaya başlıyor. Filmin her saniyesinde bir şeyleri sorguluyor, merak ediyor ve sonlarına doğru gerilim dozunu fazlasıyla alıyorsunuz.

Haber ekibimizden Emre’nin tercihi “Sevmek Zamanı” filminden yana olmuş. Bizi 1960’lı yıllara götüren filmde Halil adlı karakter, boyacılık yapmak için gittiği bir evde, duvarda asılı, Meral adlı bir kadın fotoğrafına âşık oluyor. Her gün bu köşke giderek resmi seyrediyor. Halil, Meral ile tanışsa da onun asıl âşık olduğu kişi fotoğraftaki suret…

Haber Müdürümüz Beyazıt Kartal, 2024 yılında vizyona giren “Zaferin Rengi” filmini çok beğenmiş. Film, 1919’da İstanbul’u işgal eden düşmanlara karşı örgütlenen halkın Anadolu’da başlattığı direnişi, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor başarılarından General Harington Kupası efsanesinden yola çıkarak anlatıyor.

Haber ekimizden Ezgisu’nun favori filmi muhtemelen birçoğunuzun listesinde vardır: “Dune: Çöl Gezegeni”. Ünlü bilim kurgu romanından uyarlanan film; uzak bir gelecekte, evrenin en değerli maddesi olan "baharat"ın çıkarıldığı Arrakis gezegeninde geçiyor. Paul Atreides, ailesinin bu tehlikeli gezegende kontrolü ele geçirmesiyle kaderiyle yüzleşirken içindeki gücü keşfediyor.

Video ekibimizden, yüzünü YouTube hesabımızdan görmeye alışık olduğunuz Şahin’in 2024 yılında izleyip en çok beğendiği film “Dune: Part II”. Az önce Ezgisu’nun favorilerinde bahsettiğimiz filmin devamı niteliğinde. Paul Atreides'in Fremen halkıyla birleşip Harkonnen Hanedanı'na karşı verdiği mücadeleyi ve liderlik yolculuğunu konu alırken sizi bambaşka bir dünyanın içine sürüklüyor.

İçerik ekibimizden Nagehan’ın geride bıraktığımız yılda favorisi olan film “Toni Erdmann”mış. Kariyerine odaklanmış Ines ve onunla bağ kurmaya çalışan ilginç babası Winfried'in öyküsünü anlatan filmde Winfried’in kızının hayatında bir şeyleri değiştirebilmek için “Toni” adlı karakterin absürt alter egosunu izliyoruz. Aynı zamanda baba ile kız arasındaki çatışmayı ve duygusallığı; yeri gelince mizahi, yeri gelince duygusal bir şekilde görüyoruz.

Eren Bilgiç

“Incendies (İçimdeki Yangın)”, video ekibimizden Eren’in favori filmlerinde başı çekmiş. Filmde, annelerinin vasiyetini yerine getirmek için Orta Doğu'ya giden ikiz kardeşlerin annelerinin geçmişleri hakkında şoke edici gerçekleri keşfetmelerini izliyoruz. Ancak o kadar basit değil. Savaşın aileler üzerindeki yıkıcı etkilerinin yanı sıra evrensel duyguları derinlemesine işliyor hikâye.

Sosyal medya ekibimizden Yasin arkadaşımızın bu sene izleyip de favorilerinde en tepeye tırmanan film, "Elemental: Doğanın Güçleri" olmuş. Siz de animasyon izlemeyi seviyorsanız mutlaka göz atın deriz. Film; ateş, su, toprak, hava gibi farklı elementlerin bir arada yaşadığı bir evrende kültürel farklılıklar, ön yargılar ve kimlik arayışı üzerine duygusal bir hikâye anlatıyor. Ateş halkından Ember ile su halkından Wade’in birbirine olan sevgisi, farklılıkların uyum içinde bir arada var olabileceğini gözler önüne seriyor.

Haber ekimizin bir diğer üyesi Gökay bu sene en çok “The Vanishing (Sporloos)” filminden etkilenmiş. Eski bir film olması sizi izlemekten geri tutmasın, gerilim ve psikoloji temaları seviyorsanız mutlaka şans vermelisiniz. Bir adamın, tatilde kaybolan sevgilisi Saskia’yı bulma çabasını ve bu süreçte psikopat bir adamla karşılaşmasını anlatan hikâye, insan psikolojisinin karanlık yönlerini etkileyici bir şekilde işliyor.

Melihcan Örüş

Yüzünü videolarımızdan görmeye alışık olduğunuz bir diğer arkadaşımız Melihcan’ın 2024 yılında izlediği favori filme geldi sıra: “Atatürk 1881-1919”. Aras Bulut İynemli’nin başarılı oyunculuğuna şahit olduğumuz filmde; Atatürk’ün çocukluğundan başlayarak 1919 yılına kadar olan yaşamını, karşılaştığı zorlukları ve edindiği deneyimleri görüyoruz.

Bizim listemiz burada sona eriyor ancak sizin 2024 yılında izlediğiniz film önerilerinizi yorumlarda merakla bekliyoruz!

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