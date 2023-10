Çocuklar için üretilen pek çok farklı yapım var ancak bunların hepsi onlar için tam olarak uygun olmayabiliyor ve bu da ebeveynlerin biraz aklını karıştırıyor. Sizin için çocuklarınızla beraber keyifle izleyebileceğiniz ve çocuklar için de öğretici olan en iyi animasyon film ve çizgi filmlerden oluşan bir liste hazırladık.

Günümüz çocukları bambaşka bir dünyada yetişiyor çünkü artık teknoloji ürünleri vazgeçilmezlerimiz haline geldikleri için her yerde ekranlar var. Bu ekranlara neyin yansıdığı ise ayrı bir konu çünkü bazıları çocuklar için öğretici içerikler sunarken bazıları risk taşıyabiliyor. Çocuklar için yapılan çizgi filmler bile bazen bu konuda ebeveynlerin kafasını karıştırabiliyor.

Öncelikle belirtelim, çocuğunuzun yaş grubuna uygun yapımları işin uzmanlarına sorarak tespit etmelisiniz. Belirli bir yaştan sonra ise artık çocuk çizgi filmleri yelpazeniz genişleyebilir ve birlikte keyifle izleyeceğiniz yapımlara yönelebilirsiniz. ‘Nereden başlasam?’ diye düşünüyorsanız öğretici yanı ağır basan animasyon filmler ve çizgi filmler listemize göz atmanızda yarar var.

Çocuk çizgi film ve animasyon film önerileri:

Buz Devri serisi

Ters Yüz

Kayıp Balık Nemo

Oyuncak Hikâyesi serisi

Aslan Kral

Minyonlar serisi

Arabalar serisi

İnanılmaz Aile serisi

Winnie The Pooh

Şirinler

Buzul çağında sıcak bir dostluk öyküsü: Buz Devri serisi

Yıl: 2002 - 2022

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yönetmen: Chris Wedge, Carlos Saldanha

Türkçe seslendirenler: Ali Poyrazoğlu, Yekta Kopan, Haluk Bilginer

IMDb: 7.5

Animasyon denilince aklımıza gelen ilk film serilerinden bir tanesi olan Ice Age yani Buz Devri, 2002 yılındaki ilk filminden sonra pek çok devam filmi ve yan hikâyesiyle seyirciyle buluştu. Buzul çağında geçen seride Mamut Manfred, Tembel Hayvan Sid ve Kaplan Diego; antik dönem koşullarında maceradan maceraya atılıyor ve izleyenlere sıcacık bir dostluk hikâyesi sunuyor.

Kalbinin sesini dinle: Ters Yüz

Yıl: 2015

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yönetmen: Pete Docter, Ronnie Del Carmen

Türkçe seslendirenler: Aysun Topar, Murat Şen, Gupse Özay

IMDb: 8.1

Hiç daha önce içinizdeki sese kulak verdiğiniz oldu mu? Bu tek ses miydi yoksa birden fazla ses miydi? İşte Ters Yüz filminde içimizdeki bu seslere kulak veriyoruz. Babası yeni bir işe başlayınca kimseyi tanımadığı bir şehre taşınmak zorunda kalan Riley, duygularıyla konuşmaya başlıyor. Neşe, korku, öfke, nefret, üzüntü gibi hissettiği tüm duyguları Riley ile konuşuyor ve bazen onun işlerini kolaylaştırırken bazen epey sıkıntı çıkarabiliyorlar.

Baba sözü dinlemeyen meraklı bıdık: Kayıp Balık Nemo

Yıl: 2003

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yönetmen: Andrew Stanton, Lee Unkrich

Türkçe seslendirenler: Naşit Özcan, Tilbe Saran, Burak Urans

IMDb: 8.2

Kayıp Balık Nemo filminde derin denizlere dalıyor ve küçük balığımız Nemo ile tanışıyoruz. Nemo için günler sıradan bir balık gibi geçiyordur ama o artık bu rutinden sıkılmıştır. Zaten sürekli bir merak içerisinde olan küçük balığımız bir gün aniden ortadan kaybolur. Hayatı boyunca onu korumak için çaba sarf eden babası da hemen peşine düşer. Hem babasının hem de Nemo’nun başına sayısız olay gelecektir.

Oyuncakların büyülü dünyası: Oyuncak Hikâyesi serisi

Yıl: 1995 - 2019

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yönetmen: John Lasseter

Türkçe seslendirenler: Mehmet Ali Erbil, Haluk Bilginer, Mehmet Keskinoğlu

IMDb: 8.3

1995 yılındaki ilk filminden sonra pek çok devam filmi ve yan hikâyesiyle izleyenlerin karşısına çıkan Toy Story yani Oyuncak Hikâyesi, çocuklar başta olmak üzere her yaştan izleyicinin içini ısıtacak eğlenceli bir hikâyeye sahip. Seride oyuncaklar konuşuyor. Yalnızca konuşmakla kalmıyorlar; gülüyor, seviyor, aşık oluyor ve maceradan maceraya koşuyorlar. Bize de onları hayranlıkla izlemek kalıyor.

Gerçek bir efsane: Aslan Kral

Yıl: 1994

Tür: Animasyon, Macera, Dram

Yönetmen: Roger Allers, Rob Minkoff

Türkçe seslendirenler: Murat Atıl, Haluk Kurtoğlu, Şahin Çelik

IMDb: 8.5

2019 yılında yapılan yeniden çekim filmini olmamış kabul edersek Aslan Kral animasyon dünyası için gerçek bir efsanesidir. Filmde, Afrika’nın vahşi doğasına konuk oluyor ve yavru aslan Simba ile tanışıyoruz. Ormanın derinliklerinde Simba ile birlikte büyüyor ve onunla birlikte öğreniyoruz. Karşılaştığımız her yeni karakterle birlikte Simba, ormanın yeni bir kuralını daha öğreniyor.

Sevimli sarı pıtırcıklar: Minyonlar serisi

Yıl: 2015 - 2022

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yönetmen: Kyle Balda, Pierre Coffin

Türkçe seslendirenler: Beren Saat, Kenan Doğulu, Hakan Vanlı

IMDb: 6.4

Minyonlar aslında Çılgın Hırsız isimli animasyon serisindeki tiplerdi. Bu tipler o kadar çok sevildi ki daha sonra kendi adlarına sahip iki filme kavuştular. Sarı renkli tek hücreli organizmalar olan Minyonlar, tarihin ilk günlerinden beri bir efendiye hizmet etmişlerdir. Efendi bulamadıkları dönemde ise Antarktika’da kendi kabuklarına çekildiler. Derken üç Minyondan oluşan bir ekip, Amerika topraklarına doğru yola çıkmaya karar verdi.

Yarışı kazanmanın tek yolu dostlarınla birlikte olmaktır: Arabalar serisi

Yıl: 2006 - 2017

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yönetmen: John Lasseter, Joe Ranft

Türkçe seslendirenler: Yekta Kopan, Erhan Abir, Berna Başer

IMDb: 7.2

Arabalar animasyon film serisi ile kırk yıl düşünsek aklımıza gelmeyen bir dünyaya, arabaların büyülü dünyasına konuk oluyoruz. Üstelik bu dünyadaki arabalar konuşuyorlar. Ana karakterimiz Şimşek McQueen, acemi bir yarışçı olmasına rağmen Piston Kupası’nı kazanmayı kafasına koymuştur. Hedefine doğru ilerlerken ve sonraki süreçte onun en büyük yardımcısı arkadaşları olacaktır.

Karşılarında kim durabilir: İnanılmaz Aile serisi

Yıl: 2004 - 2018

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Yönetmen: Brad Bird

Türkçe seslendirenler: Kerem Atabeyoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Elif Atakan

IMDb: 8.0

İki filmden oluşan İnanılmaz Aile animasyon film serisinde adından da anlaşılacağı üzere süper güçlere sahip bir ailenin maceralarını izliyoruz. Ailemizin babası Mr. Incredible, süper kahramanlıktan emekli olduktan yıllar sonra bir iş daha alır. Ancak bu sefer işler pek de yolunda gitmez. Bu noktadan sonra devreye ailesi girer ve hep birlikte dünyayı kötülerin elinden kurtarmaya çalışırlar.

Oyuncak hayvanların dostluk öyküleri: Winnie The Pooh

Yıl: 1977

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yönetmen: John Lounsbery, Wolfgang Reitherman, Ben Sharpsteen

Türkçe seslendirenler: Bülent Kayabaş, Ayhan Kahya, Arda Aydın

IMDb: 7.5

İngiliz yazar Alan Alexander Milne tarafından kaleme alınan Winnie The Pooh hikâyesi, 1977 yılındaki ilk filminin ardından pek çok farklı animasyon film, çizgi film ve çizgi dizi olarak izleyicilerle buluştu. Ana karakterimiz Ayı Winnie, yaşadığı büyülü ormanda her biri birbirinden sevimli dostlarıyla sayısız maceraya atılır. Elbette her macerada dostları Christopher Robin onlarla birliktedir.

Minik mavi bir dünya: Şirinler

Yıl: 1981 - 1989

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Türkçe seslendirenler: Engin Alkan, Atilla Olgaç, Ruhsar Gültekin

IMDb: 7.2

Belçikalı çizer Pierre Culliford tarafından yaratılan bir çizgi roman olan Şirinler, 1981 yılında çizgi film olarak ekranlarda kendine yer buldu. Ülkemiz dahil tüm dünyada her yaştan çocuğu kendine hayran bırakan Şirinler, sihirli bir köyde mutluluk içinde yaşarlar. Tek düşmanları olan Gargamel de oldukça saf bir büyücüdür. Şirinler, her türlü tehlikeden el ele verip kurtulmayı başarırlar.

Bonus: Şirinler filmleri

Yıl: 2011 - 2013

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yönetmen: Raja Gosnell

Oyuncular: Hank Azaria, Neil Patrick Harris, Jayma Mays

IMDb: 5.4

Pek çok farklı çizgi film ve animasyon film versiyonundan sonra gerçek hayatta geçen iki Şirinler filmi yapıldı. Başrolünde sevilen oyuncu Neil Patrick Harris’i izlediğimiz bu filmlerde Şirinler gizemli bir geçit sayesinde günümüz dünyasına geliyorlar. New York’ta kaybolan Şirinlerin tek amacı geri dönüş yolunu bulmak ve büyücü Gargamel’in elinden kurtulmaktır.

Çocuklarınızla birlikte keyifle izleyebileceğiniz en öğretici çizgi film ve animasyon filmlerden bazılarını listeledik. Listemizdeki filmler, öğretici çocuk çizgi filmleri olsalar bile beraber izlemeden önce çocuğunuzun yaşına göre mutlaka bir uzman görüşü almayı ihmal etmeyin.