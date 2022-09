Ford, 2024 model Mustang'i resmen tanıttı. Etkileyici bir tasarım ve oldukça güçlü bir motorla donatılan otomobil, teknolojik özellikleri açısından da hiç fena değil. İşte 2024 Ford Mustang'in özellikleri...

Otomobil dünyasının önemli isimlerinden Ford, en çok ilgi gören modellerinden bir tanesi olan Mustang'i yeniledi. Gerçekleştirdiği bir etkinlikte 2024 model olarak lanse edilen Mustang'i tanıtan şirket, otomobil tutkunlarını bir kez daha mest etmeyi başardı. Gelin hep birlikte, 2024 Ford Mustang'e yakından bakalım.

Ford Mustang, daima kaslı yapısıyla ilgi gören bir otomobildi. Bu durum, 2024 model Mustang'de de kendini göstermiş durumda. Ayrıca otomobil için gelenekselleşmiş olan far tasarımı, LED destekli farlarla korunmuş durumda. İri ızgara her zamanki gibi bizlere gülümserken, at şeklindeki logo da ihmal edilmemiş. Aracın arka kısmında ise dörtlü egzoz çıkışı ve yine önceki yıllarda da alışık olduğumuz stopların varlığına şahitlik ediyoruz.

Karşınızda tüm ihtişamıyla 2024 Ford Mustang

Dış tasarımıyla kendine hayran bırakan Ford Mustang, iç tasarımda da aynısını yapıyor. Öyle ki aracın iç kısmına baktığımız anda birleşik yapıdaki ekranlar görüyoruz. 12,4 inç boyutundaki gösterge ekranı, tamamen dijital olarak tercih edilmiş ve Unreal Engine destekliyor. Unreal Engine desteği, bu gösterge ekranının hem özelleştirilebildiği olduğunu hem de 3 boyutlu animasyonları desteklediği anlamına geliyor. 13,2 inç bilgi-eğlence ekranı ise SYNC 4 sistemiyle donatılmış. Araç sahipleri, bu ekranı kullanarak ambiyans aydınlatmayı bile ayarlayabilecekler.

İç kısımdaki detaylar bunlardan ibaret değil. Ford Mustang'in ruhuna yakışır bir biçimde klasik tarzda tercih edilen vites topuzu, yine geleneksel bir el freni ile birlikte kullanılıyor. Ayrıca Mustang yazılı bir rozet, yolcu havalandırma bölmesinin olduğu yere yerleştirilmiş ve insana neyin içinde olduğunu hatırlatıyor.

Ford Mustang, daima güçlü motoruyla dikkat çeken bir araçtı. Bu durum, 2024 model Mustang için de geçerli. 5.0 litrelik Coyote V8 motordan güç alan Mustang, şirkete göre bugüne kadar tanıtılan tüm Mustang modellerinin en güçlüsü. Beygir gücü hakkında net bir açıklama yapmayan Ford yetkilileri, aracın en az 480 beygir gücünde olacağını söylemekle yetindiler. Bu güçlü motor, altı ileri vitesli manuel veya 10 ileri vitesli otomatik şanzıman ile satın alınabilecek.

2024 Ford Mustang, bazı etkileyici teknolojik özelliklerle de donatıldı. Örneğin bu araçta bulunan Remote Rev isimli bir özellik, Mustang'ın kumanda ile uzaktan çalıştırılmasına imkan tanıyor. Ford CoPilot360 isimli sürücü yardımcı paketini de sunan 2024 model Mustang, dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi ile hız limiti tabela tanıma özelliklerine sahip. Ayrıca kablosuz Android Auto veya Apple CarPlay de bu araçta mevcut.

Tüm bu özelliklere sahip olan 2024 model Ford Mustang'in fiyatı ise şu an için gizemini koruyor.

Peki otomobil tutkunları, 2024 Ford Mustang ile ilgili ne düşünüyor?

Ford'un ikonik otomobili, sosyal medyada da gündem oldu. Gelin hep birlikte, otomobil tutkunlarının 2024 model Ford Mustang ile ilgili yorumlarına bakalım.