2024 Nissan Qashqai, mevcut modern tasarımı mükemmelleştiren tasarım yenilemesiyle tanıtıldı.

Japon otomobil devi Nissan, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da segmentinin en popüler SUV modellerinden biri olan Qashqai'yi yeniledi. 2024 Nissan Qashqai, önceki nesilde modernize edilen tasarımı çok daha kusursuz hale getirirken samuray zırhlarından ilham alan tasarım detaylarıyla karizmasını da artırmış durumda.

Yeni Qashqai'ye önden baktığımızda önceki nesildeki ince LED farklara ek olarak altta standart farklar ve en altta 5 parçalı LED aydınlatma şeklinde üç parçalı bir far tasarımı görüyoruz. Ön ızgara, samuray zırhlarından ilham alan parçalı görünüme sahip ki tasarım, Hyundai Tucson'a fazlasıyla benziyor diyebiliriz ancak parçaların boyutu daha küçük ve sayısı daha fazla.

Karşınızda 2024 Nissan Qashqai

2024 Qashqai'ye arkadan baktığımızda ise önceki nesil Qashqai tasarımlarına yakın stoplarla kaşılaştığımızı söyleyebiliriz. En üstte LED stoplar, ortada sinyal ve geri vites lambaları, en altta ise dört parçalı stoplar yer alıyor. Parçalı LED aydınlatma tasarımının hem ön hem de arkada araca modern bir görünüm sunduğunu söylemek mümkün. Araç hem ön hem de kalın bir tamponda sahip ki bu durum, olduğundan daha "cüsseli" görünmesini sağlıyor.

Yeni Qashqai'nin arka tasarımı, önceki nesillerin tasarımına yaklaştı

2024 Qashqai, teknolojik açıdan da yenilendi. Artık Around View Monitor (AVM) teknolojisi standart olarak geliyor ve aracın üzerindeki 4 kamerayı kullanan bu sistem ile sürücü, aracı dışarıdan 200 derecelik bir açıyla görme imkanı yakalıyor. Ayrıca Driver Assist Custom Mode ile aracın güvenlik asistanları isteğe göre açılıp kapatılabilecek.

Nissan, sevilen SUV modelinin tasarımını ve teknolojisini yenilemiş olsa da kaput altındaki özellikleri değiştirmedi. Önceki nesil Qashqai Türkiye'de 1.3 DIG-T 158 beygirlik motorla satışa sunuluyordu ki yenilenen modelin de aynı seçenekle gelmesini bekleyebiliriz. Bu arada mevcut Nissan Qashqai'nin ülkemizde 1.620.800 TL başlangıç fiyatına sahip olduğunu da hatırlatalım. Yeni nesilde fiyatın 1,7 milyon TL'nin üzerine çıkması son derece olası.