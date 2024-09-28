Toyota, 2025 model yılı GR Corolla'yı tanıttı. Geliştirilmiş özellikleri ve dinamik sürüş deneyimiyle öne çıkıyor.

Toyota, 2025 GR Corolla'yı tanıttı. Geliştirilmiş özellikleri ve dinamik sürüş deneyimi ile öne çıkan bu spor hatchback, daha iyi bir yol tutuşu ile piyasaya çıkıyor.

Yeni GR Corolla, GAZOO Racing’in sekiz vitesli otomatik şanzımanını standart altı vitesli manuel seçeneğiyle birlikte sunuyor. Bu otomatik şanzıman, sürücülerin yol tutuşuna daha fazla odaklanmalarını sağlamak üzere tasarlandı. Aracın entegre yazılımı, hız, G kuvvetleri ve sürüş davranışını analiz ederek vites geçişlerini optimize ediyor. Ayrıca, dur-kalk yarışlarında avantaj sağlamak için kalkış kontrolü sistemi de mevcut. Premium donanımda yer alan alt radyatör, soğutma performansını artırarak uzun süreli sürüşlerde de rahatlık sağlıyor.

Karşınızda 2025 Toyota GR Corolla

Süspansiyon sistemi de önemli bir güncellemeye tabi tutuldu. Yeni modelde, köşelerde daha iyi yol tutuşu için ön ve arka tekerleklerde geri tepme yayları ile daha fazla stabilite sağlandı. Arka yaylar ve stabilizatörler yeniden tasarlandı ve ivme sırasında arka sarkmayı azaltacak şekilde konumlandırıldı. Manuel şanzıman seçeneği ile sürüş keyfi artırılarak debriyajın tepki süresi hızlandırıldı.

Motorda ise önemli gelişmeler yaşandı. 1.6 litrelik turboşarjlı 3 silindirli motor, torkunu 295 lb-ft’ye yükseltti. Bu da onu 2023 Morizo versiyonuyla eşit hale getiriyor. AWD (dört tekerlekten çekiş) sistemi, Normal, Çakıl ve Pista modları ile birlikte sunulmaya devam ediyor. Estetik anlamda, ön tampon daha iyi soğutma sağlamak için yenilendi ve motorun daha verimli çalışmasına katkıda bulunacak şekilde tasarlandı.

Yeni Premium Plus donanımı, daha önce sadece özel sürümlerde görülen özellikleri içeren bir paket sunuyor. Ancak renk seçenekleri oldukça sınırlı; yalnızca Siyah, Buz Beyazı, Ağırsan Metalik ve Süpersonik Kırmızı renkleri mevcut. 2025 Toyota GR Corolla, yenilikçi özellikleri ve daha yüksek başlangıç fiyatı ile dikkat çekiyor. Temel modelin fiyatı 39,995 dolardan başlarken, Premium donanım 42,575 dolara, Premium Plus ise 46,650 dolardan başlıyor.