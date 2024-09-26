Toyota, 2025 model yılı için Prius ve Rav4 Prime modellerinin isimlerini değiştirdi. Artık bu araçlar Prius Plug-in Hibrit ve Rav4 Plug-in Hibrit olarak anılacak.

Toyota, 2025 model yılı için Prius ve Rav4 Prime modellerinin isimlerini değiştirdi. Artık bu araçlar Prius Plug-in Hibrit ve Rav4 Plug-in Hibrit olarak anılacak. İsim değişikliğinin amacı, kullanıcıların Prius ve Rav4 serisi arasındaki güç aktarma seçeneklerini daha kolay ayırt edebilmeleri.

2025 Prius Plug-in, önceki versiyonuyla benzer özellikler sunmaya devam ediyor. 13.6 kWh bataryası ile 44 mil elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Rav4 Plug-in modeli ise 18.5 kWh batarya kapasitesiyle 42 mil elektrikli menzil sunuyor.

Toyota’nın yeni elektrikli SUV planları

Rav4, 6.6 kW şarj hızı destekliyor; bu, Level 2 şarj cihazında yaklaşık iki saatte tam şarj olmasını sağlarken, Prius'un şarj süresi ise dört saat civarında.

Toyota, son dönemde hibrit teknolojisine öncelik verirken, elektrikli araçlarla ilgili daha temkinli bir yaklaşım benimsiyor. Şirket şimdiye kadar bZ4x modelini piyasaya sürdü. Ancak, gelecekte ABD pazarında tanıtılması beklenen üç sıra koltuklu elektrikli SUV ile bu yaklaşımını değiştirmesi mümkün.