EPDK, Türkiye'deki elektrikli otomobil ve şarj istasyonu sayılarını ortaya koyan "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu yayımladı. Elektrikli otomobil sayısı istikrarlı olarak artıyor ancak şarj istasyonlarında iyileştirme yapılması gerekiyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Nisan 2025 dönemine ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu yayımladı. Bu rapor ile Türkiye'de kaç adet elektrikli otomobil olduğu gün yüzüne çıktı. Ayrıca elektrikli otomobil başına düşen şarj istasyonu sayısı gibi önemli istatistikler de belli olmuş oldu. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

EPDK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısı, istikrarlı bir şekilde artış gösteriyor. Tabii buna paralel olarak şarj istasyonu yatırımlarında da artışlar yaşanıyor. Ancak şarj istasyonu konusunda önemli bir detay var. Türkiye'deki elektrikli otomobil şarj istasyonlarında daha çok yavaş şarj eden AC portlar bulunuyor. Firmaların, daha yüksek hızlı şarj imkânı sunan DC portlara ihtiyacı var.

Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısı - Nisan 2025

EPDK verilerine göre Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısı, son 1 yıl içerisinde 2 katına çıkmış durumda. Bu bağlamda; geçtiğimiz yılın aynı döneminde yollarda gezen elektrikli otomobil sayısı 106 bin 736 seviyesindeydi. Bu rakam, Nisan 2025 itibarıyla 231 bin 474 olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı sonunda 185 bin 513 adet elektrikli otomobil bulunurken bu yıl sonunda bu seviyenin de ciddi anlamda yükseldiğini göreceğiz gibi duruyor.

Aylık bazda gerçekleşen elektrikli otomobil satışlarına baktığımızda ise nispeten dalgalı bir durum görüyoruz. Aralık 2024'te zirveyi gören ve 18 bin 10 adet olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil satışları, Nisan 2025 döneminde 11 bin 230 seviyesinde kaldı. Ancak bu seviyenin ortalama değerlerde olduğunu söyleyebiliriz.

Gelelim şarj istasyonlarına

Türkiye'de elektrikli otomobil sahipleri için hizmete açılmış olan 29 bin 496 adet şarj soketi bulunuyor. Bunların 17 bin 231 tanesi daha düşük hız sunan AC portlardan oluşuyor. 12 bin 265 adet de DC şarj soketi aktif olarak hizmet veriyor. Buradan yola çıkarak, şarj soketi sayısında geride kalındığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü an itibarıyla neredeyse 8 otomobile tek bir şarj soketi düşüyor.

EPDK'nın paylaştığı verilere göre 2025'in birinci çeyreği itibarıyla kurulu olan şarj soketlerinin sadece 4.941 tanesinde 151 kW ve üzerinde güç sunuluyor. 16 bin 881 adet şarj portu 22 kW'a kadar güç sunabilirken 51 ila 150 kW arasında güç sunabilen port sayısı 6.297 olarak tespit edilmiş durumda.