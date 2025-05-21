Toyota, lüks SUV modeli RAV4'ü yeniledi. Artık tamamen yeni bir silüete sahip olan 2026 model RAV4, hibrit ve fişli hibrit motora sahip olacak. Fiyat açıklaması yapılmayan otomobil, gelecek yıl itibarıyla satılacak.

Japon otomobil devi Toyota, düzenlediği bir etkinlikte yenilenen RAV4'ü resmen tanıttı. Dünyanın dört bir yanında çok sevilen SUV, yeni özellikleri ve tasarımı ile tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte yenilenen Toyota RAV4'e yakından bakalım.

Çok uzun zamandır makyaj görmeyen RAV4, yapılan yenileme ile tamamen yeni bir silüete kavuşmuş durumda. Bu bağlamda; otomobilin ön kısmında yepyeni bir panjur tasarımı görüyoruz. Bu panjur, C harfi şeklindeki LED destekli farlarla birleştirildi. Arka kısımda ise oldukça sert hatlar ile bir ışık barı görüyoruz. Bu ışık barı, orta kısımda yer alan RAV4 ibaresi ile kesiliyor.

Karşınızda 2026 model Toyota RAV4

2026 Toyota RAV4'ün dış kısmı büyük oranda değişmiş olsa da kabin için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Orta konsolda 12.9 inç boyutlu dev bir bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapan SUV, 12.3 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranını bünyesinde barındırıyor. Nispeten küçük bir vites değiştiricinin bulunduğu Toyota RAV4'te iki telefonu aynı anda şarj etmenizi sağlayan bir ped de mevcut.

Toyota RAV4, kaput altında da çok şaşırtıcı değil. Bu lüks SUV'da 2.5 litrelik benzinli motora eşlik eden hibrit sistem bulunmaya devam edecek. Toyota, 2026 RAV4'ü sadece önden çekişli veya dört çekişli versiyonlarda satacak. Önden çekişli versiyon 183 beygir, dört çeker versiyon ise 191 beygir güç üretecek.

Toyota RAV4'ün motor seçenekleri bundan ibaret değil. SUV, artık fişli hibrit seçeneğe de sahip olacak. Yine önden çekiş veya dört çekişli sistemde satın alınabilecek fişli hibrit, sırasıyla 268 beygir ve 304 beygir gücünde olacak.

2026 yılı itibarıyla satışa sunulacak Toyota RAV4'ün fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Ancak 2025 model Toyota RAV4'ün 4 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabildiğini söylememiz gerek. 2026 model RAV4, bundan biraz daha yüksek bir fiyata satın alınabilecektir.