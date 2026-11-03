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2027 Ehliyet ve MTV Ücretlerine Gelecek Zam Belli Oldu

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Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte 2027 yılında ehliyet ve MTV ücretlerine gelecek zam belli oldu.

2027 Ehliyet ve MTV Ücretlerine Gelecek Zam Belli Oldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla beraber yeni yılda vergi, ceza ve harçlara uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) netlik kazandı.

2027 yılı için belirlenen %27,83'lük artış oranıyla birlikte hem yeni ehliyet alacakların ödeyeceği harçlar hem de araç sahiplerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları ciddi oranda yükseliyor.

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2027 Ehliyet ve MTV Ücretlerine Gelecek Zam Belli Oldu
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2027 ehliyet harçları ve toplam maliyet ne kadar olacak?

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Ehliyet alırken yalnızca harç bedeli değil, değerli kâğıt bedeli ve polis teşkilatını güçlendirme vakıf payı da ödeniyor.

Kalem 2026 Ücreti 2027 Tahmini Ücreti (%27,83 Zamlı)
A Sınıfı Harç 2.240 TL ~2.863 TL
B Sınıfı Harç 6.754,60 TL ~8.634 TL
Değerli Kâğıt Bedeli 1.690 TL ~2.160 TL
Vakıf Payı Hizmet Bedeli 425 TL ~543 TL
B Sınıfı Toplam Masraf (Kurs Hariç) 8.869,60 TL ~11.337 TL

(NOT: Sürücü kursu ve direksiyon sınav ücretleri illere göre Valilik komisyonlarınca belirlendiği için bu tutara dâhil değildir.)

2027 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tutarları ne kadar olacak?

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Araç sahiplerinin her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödediği MTV'de de %27,83 oranında artış bekleniyor. 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan otomobillerde yaş ve motor hacmine göre tahmini rakamlar şu şekilde:

1-3 yaş otomobiller

  • 0 - 1300 cc: 5.750 TL'den ~7.350 TL seviyesine
  • 1301 - 1600 cc: 10.016 TL'den ~12.803 TL seviyesine
  • 1601 - 1800 cc: 17.705 TL'den ~22.632 TL seviyesine
  • 1801 - 2000 cc: 27.898 TL'den ~35.662 TL seviyesine

4 - 6 yaş otomobiller:

  • 0 - 1300 cc: 4.010 TL'den ~5.126 TL seviyesine
  • 1301 - 1600 cc: 7.510 TL'den ~9.600 TL seviyesine

Zamdan kaçınmak için son tarih: 31 Aralık

Yeni ehliyet alacak sürücü adaylarının 2026 tarifesinden yararlanabilmesi için yıl bitmeden harç ve kart bedellerini yatırıp nüfus müdürlüğü randevularını tamamlaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın MTV veya harçlarda özel bir yetkiyle indirim kararı alıp almayacağı ise aralık ayı sonunda yayımlanacak Resmî Gazete tebliğiyle kesinleşecek.

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