2027 Mercedes-Benz C-Serisi tanıtıldı. Tamamen elektrikli yeni C-Class; 762 km menzil, 800V altyapı, MBUX Hyperscreen ve MB.OS ile geliyor. Tasarım, iç mekân, performans ve tüm teknik detayları resmi verilerle inceliyoruz.

Mercedes-Benz, C-Serisi’nin yeni neslinde radikal bir değişime giderek modeli tamamen elektrikli bir platforma taşıdı. 2027 Mercedes-Benz C-Serisi, yalnızca motor tipini değil; sürüş karakterini, teknolojik altyapıyı ve kullanıcı deneyimini de değiştiren bir dönüşüm ile karşımıza çıktı.

Yeni nesil C-Serisi, markanın klasik “konforlu premium sedan” kimliğini korurken, yazılım odaklı mimarisi, yüksek menzil değeri ve gelişmiş dijital özellikleriyle segmentte farklı bir noktaya yerleşmeyi hedefliyor. Özellikle MB.OS ve yeni nesil MBUX altyapısı, bu otomobili yalnızca bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıyor.

2027 Mercedes-Benz C-Serisi dış tasarımı

Yeni C-Serisi’nin dış tasarımında en dikkat çekici değişim, klasik sedan çizgisinin daha akıcı ve coupe benzeri bir siluete evrilmiş olması. Ön bölümde aydınlatmalı ikonik ızgara, yıldız detaylı far yapısı ve düşük burun tasarımı modern Mercedes dilinin elektrikli versiyonunu net şekilde yansıtıyor.

Arka bölümde ise GT karakterine yakın bir yaklaşım dikkat çekiyor. Yıldız formunda stop grubu, geniş omuz çizgisi ve aerodinamik olarak optimize edilmiş arka tasarım, otomobilin hem görsel hem de teknik verimliliğini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Aerodinamik tarafta Cd değeri 0.22 seviyesine kadar düşürülmüş.

Dış tasarım verileri

Özellik Detay Uzunluk 4.883 mm Genişlik 1.892 mm Yükseklik 1.503 mm Aks mesafesi 2.962 mm Bagaj hacmi 470 litre

| Ön bagaj (frunk) | 101 litre | | Jant ölçüsü | 18” - 20” |

2027 Mercedes-Benz C-Serisi iç tasarımı

İç mekânda en büyük değişim dijitalleşme tarafında yaşanıyor. 39.1 inçlik MBUX Hyperscreen, kabinin merkezinde yer alarak sürücü ve yolcu deneyimini tamamen yeniden şekillendiriyor. Bu ekran, yüksek çözünürlüklü grafikler ve Unity motoru ile çalışan gerçek zamanlı arayüz sunuyor.

Ambiyans tarafında ise Mercedes, “yaşam alanı” konseptini daha ileri taşıyor. 162 yıldızlı panoramik cam tavan, ambient aydınlatma ile senkronize çalışarak kabinde oldukça farklı bir atmosfer oluşturuyor. Ayrıca ENERGIZING COMFORT sistemi; klima, masaj, ışık ve müzik gibi unsurları bir araya getirerek sürüş sırasında konforu artırıyor.

Kabin ve yaşam alanı

Özellik Detay Multimedya MBUX Hyperscreen (39.1 inç) Yazılım MB.OS Ses sistemi Burmester 4D opsiyon Ambiyans 162 yıldızlı panoramik tavan Koltuklar Masaj, havalandırma, bel desteği Klima Isı pompası destekli

2027 Mercedes-Benz C-Serisi donanım seçenekleri

Yeni C-Serisi henüz klasik paket isimleriyle detaylandırılmış değil; ancak donanım yaklaşımının büyük ölçüde “dijital ekstra” mantığı üzerine kurulduğu görülüyor. Yani kullanıcılar araç satın alındıktan sonra bile yazılım üzerinden yeni özellikler ekleyebiliyor.

2027 Mercedes-Benz C-Serisi güvenlik ve sürüş destek özellikleri

Mercedes, bu modelde güvenlik tarafını ciddi şekilde ileri taşımış durumda. Araçta 10’a kadar kamera, 5 radar ve 12 ultrasonik sensör bulunuyor. Bu donanım, gelişmiş MB.DRIVE sisteminin temelini oluşturuyor.

MB.DRIVE ASSIST ve ASSIST PRO sistemleri; şerit takip, adaptif hız sabitleme ve yarı otonom sürüş gibi fonksiyonları kapsıyor. Ayrıca PRE-SAFE sistemleri ve 11’e kadar hava yastığı ile pasif güvenlik tarafı da oldukça güçlü.

Güvenlik sistemleri

Özellik Durum Hava yastıkları 11’e kadar Adaptif hız sabitleyici Var Şerit takip / şeritte tutma Var MB.DRIVE ASSIST PRO Opsiyon 360 kamera Var Otonom park Var PRE-SAFE sistemi Var

2027 Mercedes-Benz C-Serisi performans ve motor özellikleri

Yeni C-Serisi tamamen elektrikli bir altyapıya geçiş yapmış durumda. Lansmanda öne çıkan versiyon C 400 4MATIC electric modeli. Bu versiyon, çift motorlu AWD sistemle geliyor ve oldukça iddialı performans verileri sunuyor.

360 kW güç ve 800 Nm tork üreten sistem, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.0 saniyede tamamlıyor. Aynı zamanda 800V mimari sayesinde hızlı şarj performansı da dikkat çekici.

Motor ve teknik veriler

Özellik C 400 4MATIC electric Güç 360 kW Tork 800 Nm Çekiş AWD (4MATIC) 0-100 km/s 4.0 sn Maksimum hız 210 km/s Batarya 94 kWh Menzil 592 – 762 km DC hızlı şarj 330 kW 10 dk şarj menzil 325 km

Yeni C-Serisi’nin en güçlü tarafı, elektrikli dönüşümü yalnızca motorla sınırlamaması. Araç, yazılım, sürüş destek sistemleri ve kullanıcı deneyimi açısından segmentte yeni bir referans oluşturma iddiası taşıyor. Özellikle 762 km’ye varan menzil değeri ve 800V altyapı, uzun yol kullanımını ciddi anlamda kolaylaştırıyor.

Ayrıca MB.OS ve MBUX altyapısı sayesinde araç zamanla güncellenebilen bir platforma dönüşüyor. Bu da otomobilin “yaşlanan teknoloji” sorununu minimize eden önemli bir avantaj. İç mekânda sunulan konfor ve sessizlik seviyesi de premium beklentiyi karşılayan güçlü taraflar arasında.

Tabii yeni nesil C-Serisi henüz yeni tanıtılmış bir model olduğu için gerçek kullanıcı deneyimi ve uzun dönem dayanıklılık verileri bulunmuyor. Ayrıca tamamen elektrikli platforma geçiş, bazı kullanıcılar için alışma süreci gerektirebilir. Özellikle içten yanmalı motor karakterine alışkın kullanıcılar için sürüş hissi farklı gelebilir.