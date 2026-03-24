Hem Dışı Hem de İçiyle Bakanın Bir Daha Bakası Gelen 2027 Nissan Z Tanıtıldı: Artık Manuel Seçenekle de Geliyor

ABD’de sahneye çıktı. Makyajlı tasarım ve Nismo için gelen manuel şanzıman, modelin en dikkat çeken yenilikleri arasında yer alıyor.

Nissan, ikonik spor otomobili Z’nin 2027 modelini ABD’de resmi olarak tanıttı. Japonya’da daha önce görülen makyaj operasyonu, şimdi Amerikan versiyonuna da uygulanırken; hem tasarım hem de mekanik tarafta önemli güncellemeler dikkat çekiyor.

Yeni model yılıyla birlikte Z ailesinin tamamında iyileştirmeler yapılırken, özellikle performans odaklı Nismo versiyonunda uzun süredir beklenen bir değişiklik hayata geçirildi. Bunun yanında standart versiyonlar da daha modern ve retro esintili bir görünüm kazanıyor.

Nismo’ya manuel şanzıman geldi.

2027 modelin en büyük yeniliği, Z Nismo için sunulan 6 ileri manuel şanzıman oldu. Böylece performans versiyonu ilk kez 'üç pedallı' sürüş deneyimine kavuştu. Bu versiyonda ayrıca 3.0 litrelik çift turbo V6 motorun tepkileri iyileştirilirken, GT-R’dan alınan ön fren diskleri sayesinde daha güçlü fren performansı sağlanıyor. Direksiyon sistemi ve süspansiyon da bu değişikliklere uyum sağlayacak şekilde yeniden ayarlanmış durumda.

Z Sport ve Z Performance versiyonları da makyaj operasyonundan nasibini alıyor.

Yeni ön tampon ve iki parçalı ızgara tasarımı, klasik Datsun dönemine gönderme yaparken daha iyi aerodinamik ve soğutma sağlıyor. Ayrıca dikkat çeken bir diğer değişiklik, ön kısımdaki Nissan logosunun kaldırılarak yerine 'Z' logosunun kullanılması. Yeni Shinkai Green Pearl Metallic renk seçeneği de yalnızca siyah tavanla birlikte sunuluyor.

Aynı zamanda performance donanım seviyesinde yeni 19 inç jantlar, bej iç mekân seçeneği ve geliştirilmiş kablosuz şarj ünitesi gibi yenilikler de yer alıyor.

Yaz aylarında satışa sunulması beklenen otomobilin fiyatı ise henüz açıklanmış değil.