Yeni bir dolandırıcılık yöntemi, 23 ülkedeki Netflix kullanıcılarını etkiledi. Dolandırıcılar, SMS'ler yoluyla kullanıcıların bilgilerini çalmaya çalışıyor.

Artık neredeyse her gün bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşıyoruz. Nerede olduğu fark etmeksizin her türden platformda bu tarz olaylar karşımıza çıkıyor. Her ay belli ücretler ödeyerek içeriklerine ulaşabildiğimiz sinema ve dizi platformları da bunlar arasında. Şİmdi ise Netflix’te böyle bir durumla karşı karşıyayız.

İlk olarak Bitdefender tarafından paylaşılan habere göre Netflix kullanıcılarını dolandırmaya çalışan bir yöntem ortaya çıktı. SMS kullanılan bu phishing türündeki devasa dolandırıcılığın 23 ülkedeki Netflix kullanıcılarını hedef aldığı ifade edildi.

Giriş bilgileri, kişisel bilgiler ve hatta kredi kartı bilgilerini çalmaya çalıştılar

*Linkler, sizi giriş ve ödeme bilgilerinizi isteyen sitelere yönlendiriyor. (Bitdefender)

Tahminlere göre bu yöntemin başlangıcı eylül ayına kadar uzanıyor. Türkiye’de olup olmadığını bilmiyoruz ancak 23 ülkede karşılaşıldığı belirtiliyor. En çok etkilenenler arasında ise ABD, Almanya, İspanya, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve Avustralya gibi ülkeler var.

Kullanılan yöntem aslında çok basit. Size bir SMS gönderiyorlar ve burada ödemelerinizle ilgili bir sorun olduğunu söylüyorlar. Bunu düzeltmek için de gönderdikleri linklere basmanızı istiyorlar. Ayrıca aboneliğinizin etkilendiğini de söyleyerek korkuyu artırıyorlar. Daha da kötüsü, bazı linkler gerçek gibi görünüyor.

Dolandırıcılar, bu linkler yoluyla kullanıcıların oturum açma bilgilerini, kişisel bilgilerini ve hatta kredi kartı bilgilerini çalmaya çalışıyorlar. Linklerin ve yönlendirdiği sitelerin gerçek gibi görünmesi de inandırıcılığı iyice artırıyor, insanların bilgilerini girmesine neden oluyor. Bu yöntemden toplamda kaç kişinin etkilendiği konusunda maalesef bir bilgi yok.

Bu tarz dolandırıcılıklardan nasıl korunuruz?

Öncelikli olarak asla ve asla bilmediğiniz adreslerden gelen linklere tıklamamanızı öneriyoruz. Bunun e-posta veya SMS olması fark etmez. Eğer yabancı bir numara veya adres ise sakın tıklamayın. Ayrıca mesajlardaki gramere dikkat edin. Bu tarz dolandırıcılık durumlarında sık sık yazım hatalarıyla karşılaşıyor. Linklerin nasıl göründüğüne de bakmakta fayda var. Eğer hiç bilmediğiniz bir yere yönlendiriyorsa direkt kapatın.

Netflix özelinde konuşacak olursak bu tarz mesajlara gerçekçi oldukları için dikkat etmek gerekiyor. Şunu unutmamanız gerek: Netflix size durduk yere bu tarz SMS’ler asla göndermez. Şirketler, aciliyet ve korkmanızı sağlayan mesajları da size iletmezler. Eğer bunları fark etmeyip inanırsanız da ilk olarak yapmanız gereken şey manuel olarak ayrı bir yerden hesabınızı kontrol etmek. Bir sorun olmadığını gördüğünüzde mesajın dolandırıcı olduğunu anlayabilirsiniz.