Lenovo’nun yeni akıllı telefonu L78071, TENAA sertifikasını aldı. Bu sertifikayla birlikte cihazın bazı özellikleri de belli oldu.

Lenovo, akıllı telefon sektöründeki elini güçlendirmek için Motorola'yı bünyesine kattığından beri, trendlerin yakın takipçisi oldu. Firmanın Moto cihazlarından hariç olarak, farklı telefonları da var. Zaman zaman trendleri aktarmak konusunda geç kalsa da, işi bir yerinden tutmayı başarıyor.

Çin'in teknoloji sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıkan yeni bilgiler, 6.3 inçlik çentikli bir ekrana sahip olacak bir Lenovo cihazına işaret etti. Metal çerçevesi olacak bu modelin arkasında üç lensli bir kamera sistemi yer alıyor.

Cihazın boyutları 156.7 x 74.5 x 7.8 mm olarak belirtilirken bataryası ise 3200 mAh olacak. Cihazın diğer özellikleri henüz bilinmiyor, ancak TENAA sertifikasının açıklanmasıyla beraber onlar da ortaya çıkacaktır.

Bu telefon amiral gemisi cihazlar arasında kendisine yer bulabilir. Lenovo’nun 5G desteğine sahip, Snapdragon 8150 işlemcili bir telefon yapacağı açıklanmıştı. Ayrıca telefonun NRA onayından da geçtiğini biliyoruz. Uzun süredir telefon yeni telefon çıkarmayan Lenovo, zamanlaması sayesinde Snapdragon 8150’ye sahip ilk amiral gemisi telefonu üretebilir.