Google'ın çok fazla popülerleşemeyen platformu Google+, yaşadığı ikinci güvenlik açığı sonrası planlanandan 4 ay önce kapatılacak.

Google’ın, Facebook’a rakip olarak çıkardığı fakat çok fazla popüler olamayan platformu Google+, 3 ay içerisinde ikinci kez veri ihlaliyle boğuşuyor. Nisan ayında tamamen kapatılacak olan platform, planlanandan 4 ay önce kapatılmış olacak.

Google, geçtiğimiz ekim ayında Google+’ın güvenlik açığından yarım milyon civarında kullanıcısının etkilendiğini açıklamıştı. Şirket bu olaydan sonra platformunu gelecek senenin ağustos ayında kapatma kararı aldı.

Sonrasında ise geçtiğimiz ay Google bir güvenlik açığı sorunuyla daha karşılaştı. 52.5 milyon kullanıcının adı, doğum tarihi, mesleği, e-posta hesabı gibi birçok bilgisi sızdırıldı. Dev şirket, platformun erken kapatılma kararını ikinci sızıntı sonrası erkene aldı.

Bu olaylardan sonra güvenlik açıkları kapatıldı, eğer ki hâlâ kullanan varsa platform kapatılana kadar keyfini çıkarabilir.