Microsoft Store'daki yeni listelemeler, 3 efsane Call of Duty'nin çok yakında Game Pass'e eklenebileceğini gösterdi.

Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasının ardından tüm oyuncuların gözü Game Pass’e eklenecek Call of Duty oyunlarına çevrilmişti. Maalesef şu ana kadar pek bir şey görememiştik. Sadece Modern Warfare 3 ve yeni çıkan Black Ops 6 hizmette bulunuyordu. Tabii ki bunlar yeni oyun olmalarıyla önemli bir avantaj sunsalar da insanlar, eski oyunları da istiyordu.

Şimdi ise bu konuda heyecan verici bir iddia ortaya atıldı. Sızıntılarıyla bilinen CharlieIntel’in tarafından fark edilen bir detaya yakında 3 CoD oyunu daha Game Pass’e eklenebilir.

Call of Duty 1, Call of Duty 2 ve Call of Duty 4: Modern Warfare Game Pass’e gelebilir

Bu üç oyunun; 2003’te piyasaya sürülen Call of Duty 1, 2005’te çıkan Call of Duty 2 ve 2007’de piyasaya sürülen ve tarihin en iyi CoD oyunlarından olan Call of Duty: Modern Warfare olacağı söyleniyor.

Hepsine birer “efsane” diyebileceğimiz bu oyunlar, Microsoft Store’da PC için görünmeye başladı. Eski oyunların birden belirmesi de Game Pass söylentilerini ortaya çıkardı.Henüz resmî bir tarih olmasa da çok yakında gelebileceklerini tahmin edebiliriz. Tabii ki hâlâ kesin gelecekler diye bir şey diyemiyoruz.