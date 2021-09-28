Pfizer, ABD’de 5-11 Yaş Çocuklar İçin Aşı İzni İstedi

BioNTech’le ortak ürettiği aşıyı klinik deneylerle 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için test eden Pfizer, 2. ve 3. faz sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) gönderdiğini açıkladı. FDA’dan çocuklar için acil kullanım onayı isteyen şirket, daha önce testlerin başarılı geçtiğini; çocuklarda yeteri kadar antikor üretildiğini ve tolerans konusunda bir sorun yaşanmadığını açıklamıştı.

Aşılama çalışmaları, dünyanın çoğu bölgesinde nüfusun çoğunluğunun aşı takvimini tamamlamasına rağmen devam etmekte. Aşıların engel olduğu ölümler ve ağır hastalıklar yadsınamaz miktarda, ancak delta varyantının riskli yaş grubunu gençler olarak belirlemesinin üzerine endişeler tamamen bitmiş değil. Son dönemde bilim insanlarının gündemindeki en önemli sorunlardan biri de bu.

COVID-19’un 10 bebekten 1’inde hastaneye yatacak kadar sorun yaratabildiği biliniyor. Çocuklar da COVID-19’a karşı daha şanslı olsa da ağır hastalıklı vakalar ve ölümler de yok değil. Bu yüzden bilim insanları bir süredir aşıların uygulanabileceği yaşları düşürmenin bir sakıncası olup olmayacağını tartışmakta. Bir aşı şirketi de yakın zamanda ABD’de 5 yaş üzeri çocuklara aşısının uygulanabilmesi için izin isteyerek bu konuda en önemli adımlardan birini atmış durumda.

Testler başarılı geçmişti:

COVID-19’un geçirdiği mutasyonlar nedeniyle çocukların virüse yakalanma ihtimalinin artması, okulların açılmasıyla birlikte endişeleri daha da alevlendirdi. Birçok aşı üreticisinin gündeminde kendi aşılarının küçük çocuklara uygulanabilip uygulanamayacağını bulmak ve sonuç olumluysa, bunun için gerekli izinleri almak var. COVID-19 aşılarını BioNTech ile ortak olarak üreten ABD’li firma Pfizer, ABD’de aşının 5-11 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilmesi için acil kullanım onayı istedi.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir haberde, Pfizer/BioNTech aşısıyla yapılan deneylerde aşının 5-11 yaş aralığındaki çocuklarda uygulanmak için güvenli olduğunun ortaya çıktığından bahsetmiştik. Yapılan testlerde yetişkinlere uygulananın 3’te 1’i miktarda doz alan çocuklarda aynı yetişkinlerle aynı miktarda antikor üretildiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca 2 bin 268 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen deneylerde çocukların aşıyı iyi tolere ettiği ve fiziksel bir sorun yaratmadığı saptanmıştı.