30 Kat Daha Kuvvetli Bir Kenevir Bileşiği Keşfedildi

Keşfedilen yeni bir kenevir bileşiği üzerinde yapılan çalışmalarda yeni kenevir bileşiğinin, sıradan kenevir bileşiklerinden çok daha güçlü olduğu ortaya çıktı. Yeni bileşiğin tıbbi kullanımı için çalışmalar sürüyor.

İtalyan bilim insanları, kenevirin etken maddesi olan THC’den çok daha etkili bir kenevir bileşiği keşfettiler. Tetrahidrokannabiforol(THCP) olarak isimlendirilen maddenin THC’den 30 kat daha güçlü olduğu belirlendi.

İtalya’daki Modena Üniversitesi’nden bilim insanları, THCP’yi FM2 isimli bir kenevir çeşidinden elde ettiler. FM2 isimli kenevirden THCP’yi elde etmek için birçok işlem uygulandı. Araştırmacılar, THCP’nin insan beynindeki kannabinoid reseptörlerine bağlanma kabiliyetini ölçmek için ayrı bir laboratuvardan yardım aldılar.

Endokannabinoid sistem, insan vücudunda ağrı duyumu, duygu durumu, iştah ve bellek gibi etkinliklerde görev alır. Kenevirin uyuşturucu etkisi de tam olarak buradan gelmektedir. Bir insan, kenevir bitkisini bir şekilde tükettiğinde THC ismi verilen madde Endokannabinoid sistemde bulunan kannabinoid reseptörlerine bağlanır ve nöronlar arasında iletişim kurma yeteneğine müdahale eder.

Keşfedilen yeni kenevir bileşiği olan THCP ise reseptörlere THC’ye göre 30 kat daha fazla bağlanıyor. THCP, THCV ismi verilen başka bir kenevir bileşiğine göre ise 63 kat daha fazla bağlanıyor.

THCP’nin keşfi çalışmasında görev alan ve çalışmanın sonuçlarının anlatıldığı makalenin yazarlarından olan Dr.Cinzia Citti, “Bulgular, bileşiğin insan vücudundaki reseptörlere karşı daha yüksek bir ilgiye sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

Alkin yan zincirler, kannaboidlerin insan vücudu üzerindeki etkisinin arkasındaki itici güçtür. Uzmanlar, THC dahil olmak üzere 150 kenevir çeşidinde zincirin sadece beş atom uzunluğunda olduğunu belirtiyorlar. THCP’de ise bu zincir 7 atom uzunluğunda bulunuyor. Araştırmacılar, 7 atomlu kannaboidlerin daha önce doğal olarak meydana geldiğine rastlamadıklarını söylüyorlar.

Bilim insanları, yeni kenevir bileşiğini tıbbi çalışmalarda kullanmak istiyor

Kenevirin sağlık alanında kullanılması için çalışmalar, bu bitkiden elde edilen CBD üzerine yoğunlaşıyordu. Ancak THCP’nin çok daha güçlü olan bağlanma yeteneği, araştırmacıları THCP’nin sağlık alanında kullanılması için çalışmalar yapmaya yönlendiriyor.

THCP hakkında yapılan çalışmadan elde edilen bulgular, hedeflenen fiziksel etkiler için maddenin üretiminin yapılmasını sağlayabilir. THCP'nin tıbbi uygulamalarda kullanılabilmesi için üzerinde daha pek çok araştırma yapılması gerekiyor.