Mucize Bitki Kenevirin Akıllara Ziyan 20 Kullanım Alanı

Bazı özel bitkilerle gündelik ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, ancak bu bitkilerin hiçbirisi kenevir kadar geniş çaplı kullanım alanına sahip değil. Uyuşturucu etken özelliği yüzünden uzun bir dönem Türkiye - ABD ilişkilerini bile sekteye uğratan, ilaç sanayisinden giyime, kozmetikten teknoloji sektörüne kadar her yerde karşımıza çıkan kenevire değiniyoruz.

Kenevir, uzmanlar tarafından mucizevi bitki olarak lanse edilen, bu sözün arkasında durmayı başaran bir bitki türü. Hayır, ucuz televizyon kanallarındaki dandik kozmetik ürünlerinin reklamını yapmıyoruz. Nitekim kenevir, buna izin vermeyecek kadar kaliteli yapısıyla, yıllardır dünya ekonomisi için önemli bir noktada bulunuyor.

1960’lı yılların sonunda dönemin ABD Başkanı Richard Nixon’un, Türkiye Başkabakanı Süleyman Demirel’e yazdığı mektup, keneviri bir anda ülke gündemine taşımıştı. Nixon, uyuşturucu etkisinden dolayı kenevir üretimine karşı çıkıyor, Türkiye’yi ABD’nin uyuşturucu deposu olarak nitelendiriyordu. Nixon’un bu iddiaları iki ülkenin arasını açsa da doğru değildi.

Türkiye bu özel bitkinin üretimini kontrol altında tutuyor, binlerce çiftçi kenevirle geçimini sürdürüyordu. Hem siyasi, hem ekonomik hem de teknolojik açıdan kenevir, Türkiye için büyük önem taşıyordu. 60’lı yıllardan günümüze kadar uzanan süreçte ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler, sık sık kenevir konusunda sıkıntılar yaşanmasına neden oldu. Şu anda Türkiye’nin yalnızca 19 kentinde, izinli ve ruhsatlı olarak kenevir yetiştiriciliği yapılıyor. Uyuşturucu etken kaynağı olarak üretimi ve dağıtımının ciddi cezaları bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kenevir üretimini arttırmaya ilişkin açıklamalarının ardından tekrar gündeme gelen bu bitkinin, öğrendikçe şaşıracağınız kullanım alanlarına değiniyoruz.

20. Yakıt:

Kenevir, yapısı itibariyle doğanın en verimli biyo-yakıt kaynaklarından birisi olarak göze çarpıyor. Bitkiden hem biyodizel hem de yanıcı olan ethanol ve methanol cinsinde iki tip alkol üretilebiliyor

19. Ucuz mürekkep, boya ve vernik:

Kenevir yağının en şaşırtıcı kullanım alanlarından birisi de mürekkep olarak kullanılabiliyor olması. Zira üretimi son derece ucuz ve kolay olan kenevir mürekkepleri, geleneksel ve toksik madde içeren mürekkeplere nazaran daha sağlıklı oluyor. Ayrıca son derece hızlı kuruyorlar.

18. Zirai yüzey koruyucu:

Zirai alanla uğraşanlar, yabani bitkilerin ve böceklenmenin ne demek olduğunu iyi bilirler. Kenevir köklerinden ele edilen özel "malç" yüzeye atıldığında toprağın verimliliğini arttırıyor. Bitkiler için doğal ısı yalıtımı sağlanıyor, yüzey ıslaklığı istenilen düzeyde tutulabiliyor.

17. Halı:

Dünyanın her bölgesinde kullanılan geleneksel dekorasyon malzemelsi halılar, tamamen doğal şekilde kenevirden üretilebiliyorlar. Kimyasal boya ya da katkı maddesine ihtiyaç duyulmuyor. İçerisinde bakteri yuvalanması gerçekleşmiyor, ayrıca %100'e yakın oranda geri dönüşümü yapılabiliyor.

16. Sunta:

Sıkıştırılmış tahta parçalarından elde edilen sunta, dünyaca yaygın olan bir diğer malzeme. Kenevir suntası ise geleneksel suntalara göre daha hafif, daha dayanıklı ve su geçirmez.

15. Kozmetik:

A, C ve E gibi önemli vitaminlerin yanı sıra aminoasit açısından da zengin olan kenevir, yağ asidi ve antioksidan özellikleriyle de dikkati çekiyor. Tüm bu özelliklerin bir arada bulunması, cilt sağlığı için biçilmez kaftan. Ayrıca kenevir yağı, yaşlanma karşıtı olarak bildiğimiz ürünlerin de önemli bir parçası. Kenevirden tırnak ojesi bile üretmek mümkün.

14. Plastik:

Sıradan plastik malzemelerden ortalama 5 kat daha sert ve 2,5 kat daha dayanıklı olan kenevir plastiği, tahmin edeceğiniz üzere çok daha sağlıklı. Ayrıca yine %100 oranında geri dönüştürülebilir.

13. Kot kumaşı:

Bir pantolon alıp yıllarca eskimeden giydiğinizi düşünün. Muhtemelen günümüz tekstil devlerinin pek işine gelecek durumdan sö etmiyoruz. Ayrıca su geçirmez şekilde üretim yapmak mümkün.

12. Kağıt:

Kenevir kağıdı, mevcut kağıtlarımıza göre defalarca kez yeniden kullanılabilen sağlam yapıya sahip. 1883 yılına kadar dünyada üretilen kağıdın %75 ila %90'ı kenevirle üretiliyordu. Ayrıca küçük bir kenevir tarlasından koca koca ormanlardan elde edilecek kadar kağıt üretimi yapılabiliyor.

11. Çocuk bezi:

Çocuk bezlerinin doğada asırlarca bozulmadan durdukları efsanesini duymuşsunuzdur. Anti mikrobiyal yapıya sahip olan kenevir bezleri, ayrıca çok rahat ve yumuşak yüzeyle üretilince, bebekler için kullanışlı oluyorlar.

10. Hayvan gıdaları:

Evcil hayvanların besinleri, onların sağlıkları açısından çok önemli. Kenevirden elde edilen özel mamalar ve besleyici takviyeler, hayvanların daha zor hastalanmasını sağlıyorlar.

9. Gemi yelkenleri ve tuvaller:

Eski denizcilerin farklı coğrafyalara gitmek için kullandıkları gemilerde, kenevirden yapılmış yelkenler kullanılıyordu. Son derece dayanıklı ve güçlü olan kenevir kumaşları, ayrıca yağlı boya tabloları yapılan tuvaller için de çok uygun.

8. Şampuan:

Saçlarımız için oldukça faydalı olan omega-3 ve omega-6, kenevir yağında zengin şekilde bulunuyor. Ayrıca E vitamini sayesinde saç dökülmesine karşı önlem almak da kolaylaşıyor.

7. Ayakkabı:

Kenevirden kumaş, yelken ve pantolon üretiliyorsa neden ayakkabısı da olmasın? Uzun süreler boyunca kullanabileceğiniz, hafif ve hava alabilen rahat ayakkabılar için yine kenevir başrolde oynuyor.

6. Peynir:

Soyadan üretilen özel bir peynir türü tofu, faydalarıyla nam salan bir gıda ürünü. Nitekim soyadan kaçınmak isteyenler için kenevirden üretilen tofu peynirleri de var.

5. Çikolata:

Kenevir tohumları çikolata üretiminde kullanılabiliyor. Üstelik sıradan çikolatalar kadar yüksek kaloriye ve şişmanlatıcı özelliklere sahip olmuyor. Ayrıca üreticiler açısından sıradan çikolataya kıyasla daha az masrafla paketlenebiliyorlar.

4. Un:

Kenevir unu, kendi başına kullanılamayacak kadar yoğun. Nitekim diğer unlarla harmanlandığında, besleyici niteliğiyle ön plana çıkıyor. Kenevir tohumlarından üretilen kenevir un, çölyak hastası olan ve glutene duyarlı kişiler tarafından da rahatlıkla tüketilebiliyor.

3. Katı yağ:

Kenevir tohumlarından üretilen katı yağ protein, magnezyum açısından zengin ve diyet dostu olarak nitelendiriliyor. Ayrıca üretimi yine oldukça kolay.

2. Süt:

Kenevir tohumlarından süt üretilebiliyor. Bu sütün sadece 0.25 litresi yetişkin insanın günlük demir, A, E, D ve B12 vitaminleri, folik asit ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Vanilya içeren yiyeceklerde ve çikolatalarda kullanılabiliyor.

1. Bataryalar ve piller:

Kenevirle üretilen bataryalar, mevcut bataryaların 1000'de 1'ine mâl edilebiliyorlar. Ayrıca sıradan lityum iyon bataryalarının üretiminde çevreye verilen zararı da vermiyorlar. Tamamen doğal şekilde enerji depolamak için günümüzün en güçlü alternatifleri arasında bulunuyor.

Kenevir, gezenimizdeki en işe yarar bitkilerden birisi. Türkiye'deki üretiminin artacağını, bu bitkinin yeni iş kollarını da beraberinde getireceğini anlamak zor değil.