44 Yıl Sonra İlk Kez Ay'dan Taş Toplanıp Dünya'ya Getirildi

Çin'in kasım ayında Ay'a göndermiş olduğu Chang'e 5, doğal uydumuzdan numuneler topladıktan sonra Dünya'ya geri döndü. Böylece Çin, neredeyse yarım asır aradan sonra Ay'dan taş ve toprak örneklerini Dünya'ya getiren ilk ülke oldu.

Çin, uzay keşiflerinde ABD ve Rusya gibi önemli başarılar elde etmek için uzun süredir bu sektöre büyük yatırımlar yapıyordu. Ay’dan kaya ve toprak gibi numuneler getirmesi için tasarlanan insansız uzay aracı Chang’e 5, 23 Kasım 2020’de Dünya’dan ayrıldı ve ayrıldıktan 5 gün sonra Ay’a iniş yaptı.

Chang’e 5, Ay’da bulunan görevlerini tamamlamasının ardından, 16 Aralık’ta Moğolistan sınırları içerisinde başarılı bir şekilde iniş yaptı. Böylelikle Chang’e 5, 1976 yılından beri Ay’dan numune getirmeyi başaran ilk uzay aracı oldu.

Amaç, Ay hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak

Çin’in insansız uzay aracı Chang’e 5'in görevi, Ay’ın “Fırtınalar Okyanusu” olarak bilinen bölgesinden toplamda iki kilogram numune toplamaktı. Çin, gerçekleştirmiş olduğu bu görevle birlikte, ABD ve Sovyetler Birliği’nin ardından, Ay’dan numune alabilen üçüncü ülke oldu.

Çin haber ajansı Xinhua’nın yaptığı açıklamaya göre kapsülden alınan numuneler, Pekin’e gönderilecek ve dünya çapında birçok bilim insanı ile paylaşılacak. Bu arada Çin, 2022 yılına kadar yalnızca kendi mürettebatından oluşan bir uzay istasyonu kurmayı ve ardından, Ay'a ayak basmayı da hedefliyor.