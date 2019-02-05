  • Kutlu Olsun: 5 Şubat Güvenli İnternet Günü Nedir?

Bugün 5 Şubat Güvenli İnternet Günü: Peki Bu Gün Ne Anlama Geliyor?

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Güvenli İnternet Günü, güvenli bağlantıların önemine dikkat çekmeyi amaçlayan bir gün olarak her yıl 5 Şubat’ta kutlanıYor.

Güvenli bağlantı, içinde bulunduğumuz teknoloji çağının en önemli gereksinimlerinden birisi. Güvenli internetin önemini vurgulamaya adanmış bir gün bile var. Çok fazla bilinmese de 5 Şubat, Güvenli İnternet Günü olarak kutlanıyor.
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Güvenli İnternet Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

1999 yılında Avrupa Birliği Komisyonu bünyesinde Güvenli İnternet Programı oluşturuldu. Çocuk ve gençlerin interneti sorumlu şekilde kullanmalarını amaçlayan ve onları zararlı içeriklerden korumayı hedefleyen bu program kapsamında, 2004 yılında INSAFE adlı ağ kuruldu. INSAFE (European Safer Internet Network), bugün Avrupa’daki güvenli internet merkezlerinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.

Güvenli İnternet Günü de bu kurum tarafından organize edilir. 2004 yılının Şubat ayında ilk kez yapılan etkinlik, bu yıl 130 ülkede gerçekleştirilecek. Ülkemizde de 2010 yılından bu yana güvenli internet günü kutlanıyor.
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Güvenli internet günü için düzenlenen çeşitli faaliyetler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleştirilecek.

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2019/teknoloji/guvenli-internet-gunu-nedir-5-subat-guvenli-internet-gunu-neden-kutlaniyor-3394962/
Etiketler: btk, güvenli internet günü, 5 şubat
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