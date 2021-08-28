Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yapay zeka uzmanı sayısını artırarak 50 bin istihdam yapmayı ve 10 bin lisans üstü mezun yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bilişim Vadisi’nde tanıtılan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ile birlikte Türkiye’de yapay zekanın gelişimi ve dönüşümü için belirlenen önemli hedefler geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Gerçekleştirilen tanıtımda “müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek” vizyonuyla stratejilerin belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç yaptığı yeni açıklamada istihdam müjdesi verdi. Koç, günümüzde en önemli yenilikçi teknolojinin yapay zeka olduğunu belirterek, 2025 yılında 50 bin yapay zeka uzmanı istihdamı hedeflendiğini söyledi.

“Günümüzde en önemli yenilikçi teknoloji yapay zeka”

Türkiye’nin her yerinde yenilikçi teknolojilerin yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyleyen Koç, "Günümüzdeki en önemli yenilikçi teknoloji, yapay zeka. Dünyadaki en değerli 10 şirkete baktığımız zaman, hepsinin yenilikçi teknolojileri kullandığını ve yapay zekayı yoğun biçimde kullandığını görüyoruz. Bizim için Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'ni yazmak bir varoluş sebebi" şeklinde konuştu.

Koç, stratejiyi beceri, altyapı ve teknik veri olmak üzere üç odakta belirlediklerini vurgulayarak, yapay zeka ile ilgili ortam hazırlamak için algoritmaları yazabilecek iş gücüne, problemi çözmek için veriye ve tüm bunları harmanlayacak bir işlem gücüne sahip olunması gerektiğini belirtti.

“Bizim için en büyük fırsat; genç nüfusumuzun dijital teknolojilere olan ilgisi”

Kamu olarak bir işlemci ekosistemi oluşturulacağını ve Türkiye Açık Veri Platformu’nun start-up girişimlerinin kullanımına sunulacağını söyleyen Koç, genç nüfusun dijital teknolojilere olan ilgisinin büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin tanıtımında biz de oradaydık: