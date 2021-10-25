Jack Dorsey: Hiperenflasyon Her Şeyi Değiştirecek

Twitter Kurucusu Jack Dorsey, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dorsey, hiperenflasyonun her şeyi değiştireceğini söyledi. Peki bu ne demek? Hiperenflasyon tam olarak ne anlama geliyor?

Türkiye'de son dönemlerde yalnızca ekonomiyi konuşuyor olsak da bu noktada sorun yaşayan tek ülke, biz değiliz. Dünyanın dört bir yanında tedarik zincirlerinin kırılmasıyla yükselen fiyatlar, ülkelerin karşısına enflasyon olarak çıkıyor. Bu durum, istisnasız herkesin alım gücünün düşmesi anlamına geliyor. Kimileri bu durumdan daha sert bir şekilde etkilenirken, kimileri nispeten daha az etkileniyor.

Bugün kiminle konuşursanız konuşun, size ekonomiyle ilgili bir şeyler söyleyecektir. Şimdi buna yeni bir isim daha eklendi. Twitter'ın Bitcoin sevdalı kurucusu Jack Dorsey, bazı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tamam da hiperenflasyon nedir?

Jack Dorsey, yaptığı açıklamada "Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek. Bu olacak..." ifadelerine yer verdi. Dorsey'e göre hiperenflasyon hem ABD, hem de diğer tüm ülkelerde etkili olacak. Peki bu ne anlama geliyor? Hiperenflasyon tam olarak ne oluyor ve neden korkutucu bir şey? Dilerseniz hemen, Dorsey'in açıklamalarını detaylandıralım.

Hiperenflasyon, enflasyon oranının yıllık bazda yüzde 200'e ulaşması ya da geçmesi anlamına geliyor. Paranın değeri, belki de hiç görülmediği kadar düşüyor ve bu durumun da korkunç sonuçları oluyor.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell da geçtiğimiz günlerde bu konuya değindi. ABD'deki tüketici enflasyonunun son 30 yılın zirvesine ulaştığını hatırlatan Powell, ekonomideki toparlanmanın düzensiz olduğunu, enflasyonun ABD'de kalıcı olabileceğini belirtti. Bunun nedeninin tedarik zincirleri olduğunun altını çizen Jerome Powell, bir süre daha belirsizlik durumu yaşanacağını söyledi...