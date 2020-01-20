İngiltere'de 50 Yüksek Statülü Romalıya Ait Mezarlık Bulundu

İngiltere'de kazı çalışması yapan bilim insanları, Roma döneminden kalma bir mezarlık buldu. Bulunan mezarlıkta hemen herkesin ayakkabılarıyla gömülmüş olması merak uyandırdı. Bilim insanları, buldukları kalıntılara ait DNA analizi yaparak Romalıları daha iyi tanıyacaklarını umuyorlar.

Arkeologlar, İngiltere'nin güney batısında bulunan Somerset isimli bir bölgede, 50 Romalıya ait bir mezarlık buldu. Bulunan mezarların, yüksek statülü Romalılara ait olduğuna inanılıyor. Bu keşif, bilim insanları için büyük bir önem arz ediyor çünkü bölgedeki mezarlık, sunduğu bulgular açısından ilk olma niteliği taşıyor.

Kazı çalışmalarına eşlik eden Arkeolog Steve Membery, bulunan iskelet kalıntılarına günümüz teknolojilerinin sunduğu imkanlardan faydalanılarak DNA analizleri yapılacağını ifade etti. Arkeolog, yapılacak çalışmalarla birlikte Romalılar konusunda detaylı bilgiye sahip olunacağını ve onların kimliksel yapılarının daha iyi anlaşılacağını söylüyor.

Bulgular, Romalıların defin uygulamaları ile ilgili bilgiler veriyor

Bilim insanları, yaptıkları kazılar sırasında söz konusu mezarların, ölen kişiler yerleştirilmeden önce taşlarla döşendiğini ve tabut benzeri bir yapının oluşturulduğunu ifade ediyorlar. Ayrıca yapılan kazılar, ölen kişilerle birlikte gömülen bazı eşyaları da gözler önüne seriyor. Bilim insanları, çanakların içerisine konulmuş pek çok eşyanın bulunduğunu ve ölen hemen herkesin ayakkabılarıyla gömüldüğünü tespit ettiklerini ifade ediyorlar.

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmanın dikkat çekici tek yanı bu değil. Uzmanlar, yaptıkları kazılarda bazı mezarların, ölen kişi yerleştirildikten sonra üst kısmının da taşlarla kapatıldığını ve bir çadır sisteminin oluşturulduğunu söylüyorlar. Bilim insanlarına göre bu durum, o dönemlerde yaşayan Romalılarda farklı mezar uygulamalarının olduğunun bir göstergesi.

Bilim insanları şimdi hem elde ettikleri çömleklerde bulunan eşyaları hem de diğer kalıntıları inceleyerek Romalılar ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak için çalışıyorlar. Araştırmacılara göre bulunan bulgular fazlasıyla büyüleyici çünkü söz konusu mezarlar, Romalıların demir çağından kendi yaşam stillerine geçişleri sırasında oluşturulmuş. Bilim insanları, mümkün olan en kısa sürede mezarlarla ilgili analizleri yayınlayacaklarını açıkladılar.