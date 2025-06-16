Bu içeriğimizde ChatGPT'nin sınırlarını zorladık ve bugünün koşullarında 500 bin TL'ye alınabilecek en iyi otomobilleri araştırmasını istedik. Marka ve modeller, bizim manuel olarak oluşturduğumuz liste ile aynı çıktı!

Yapay zekâ teknolojileri, son dönemlerde hemen her alanda en önemli yardımcımız hâline geldiler. Bugün en ufak bir internet araştırmasından tutun da kapsamlı projeler için bile yapay zekâdan yardım alabiliyoruz. Biz de Webtekno olarak yapay zekânın sınırlarını zorlamaya karar verdik.

Türkiye'de otomobil sahibi olmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Fiyatlar uçup gitmiş durumda ve eline yüzüne bakılır araba bulmak çok zor. Yönümüzü eski arabalara döndüğümüz zaman ise kronik sorunlar veya şişmiş hasar kayıtları ile karşılaşıyoruz. Peki yapay zekâ, bu konuda ne düşünüyor? Günümüz koşullarında 500 bin TL'ye satın alınabilecek en iyi otomobiller hangileri?

Modellere geçmeden önce: Bu içerikte yapay zekâyı nasıl kullandık?

Bu içeriğimizi hazırlarken OpenAI'ın akıl yürütebilen yapay zekâ modeli GPT o3'ü kullandık. Yapay zekâdan, bizler için kapsamlı araştırmalar yapmasını, ilan sitelerini analiz etmesini, ağır hasarlı arabaları kapsam dışı bırakmasını istedik. Forum sitelerini de inceleyen yapay zekâ, buradan yola çıkarak kronik sorunu nispeten az olan otomobilleri tespit etmeyi başardı. Ekibimizle konuştuğumuzda ise manuel olarak oluşturduğumuz listeler ile yapay zekânın bize verdiği modellerin neredeyse tamamen aynı olduğunu gördük.

Bugünün koşullarında 500 bin TL'ye satın alabileceğiniz en iyi arabalar şöyle:

Toyota Corolla 1.4 D-4D / 1.6 VVT-i (2008-2012)

Otomobillerden anlayan okurlarımız, listenin zirvesinde Toyota Corolla gördüklerine hiç şaşırmadılar diyebiliriz. Çünkü Toyota'nın efsane motoru olarak bilinen 1.4 D-4D, gerçekten de burada olmayı hak ediyor. Temiz bakıldığı takdirde hiç sorun yaşatmayan ve 1 milyon kilometre gitseniz bile bana mısın demeyen Corolla 1.4 D-4D hâlâ büyük ilgi görüyor. Parçasının ucuz olması ve ufak tefek sorunlar yaşatsa da sahibini üzmeyen otomobil, ucuza alabileceğiniz en iyi otomobillerden bir tanesi.

Renault Megane III 1.5 dCi (2013-2015, manuel)

Toyota'nın 1.4 D-4D motorunu nasıl efsane olarak nitelendirdiysek, Renault'un 1.5 dCi motorunu da aynı şekilde nitelendirebiliriz. Markanın pek çok otomobilinde kullanılan motor, sorunsuz yapısı ve yakıt ekonomisi ile öne çıkıyor. Ancak yapay zekâya göre bu otomobilin manuel alınması daha iyi. Çünkü eski Renault modellerindeki EDC şanzımanın ısınma problemleri olduğu biliniyor.

Honda Civic FD6 1.6 i-VTEC (2006-2011)

Honda Civic, piyasaya sürüldüğü ilk günden beri tüm otomobil tutkunlarının gözdesi. 2006 ila 2011 yıllarında üretilmiş olan FD6 kasalar ise Civic'in efsane kasası olarak biliniyor. Bugün bile oldukça modern görünen otomobil, 500 bin TL'ye satın alabileceğiniz arabalardan biri. Hava hortumu yırtılması, boyanın ince olması ve özellikle arka süspansiyonda ses gibi ufak kronik sorunları olsa da Honda Civic FD6, bugün ilana koyduğunuzda yarın satabileceğiniz bir otomobil.

Ford Focus Mk3 1.6 TDCi (2011-2014, manuel)

Yılların eskitemediği Ford Focus, bu yıl itibarıyla tarihin tozlu raflarına karışacak. Ancak bu otomobil, hiçbir zaman unutulmayacak. Yol tutuşu ile çok övülen Ford Focus Mk3, bakımlarını yaptığınız zaman sizi kolay kolay üzecek bir otomobil değil. Tabii dizel otomobillerin bakım maliyetlerinin her zaman için benzinli otomobillerden daha yüksek olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmalısınız. Hâl böyle olunca alırken iyi kontrol etmek, turboya baktırmak gerek.

Benzinli arayana: Nissan Micra K12 1.2 (2002-2010)

Eğer küçük bir otomobilin size yeteceğini düşünüyorsanız, Nissan Micra'yı değerlendirebilirsiniz. 2002 ila 2010 yılları arasında üretilen K12 kasa, sevimli olmasının yanı sıra sorunsuzluğuyla biliniyor. Bu otomobildeki en büyük sorunlardan biri, yakıt tüketiminin kasasına kıyasla biraz yüksek olması.

Not: Burada gördüğünüz araçların tamamı, 500 bin TL'ye çok rahat alınabilecek otomobiller. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere aynı otomobiller için 1 milyon TL'nin üzerinde Burada gördüğünüz araçların tamamı, 500 bin TL'ye çok rahat alınabilecek otomobiller. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere aynı otomobiller için 1 milyon TL'nin üzerinde fiyat isteyen satıcılar da var. Bu yüzden bize kızmayın :)

Peki siz bugün 500 bin TL ile hangi otomobilleri değerlendirirdiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca, bunun gibi içerik tavsiyelerinizi de yorumlara bırakabilirsiniz...