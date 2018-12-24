Bu Eski Banknotun Değeri Işık Tutulunca 20 bin TL Oldu

Bursa'da yaşamakta olan Merih Ayder, koleksiyon amacı ile sakladığı 1980'lerde basılmış olan 5 bin TL'lik banknota ışık tutunca fligranı olmadığını fark etti ve banknotun değeri bir anda 500 TL'den 20 bin TL'ye çıktı.

Koleksiyonerlik, değersiz gibi görünen bir nesnenin değerli olduğunu yönü görmekle başlar. Sıradan bir kişinin önemsiz olarak nitelendirdiği bir nesne, bir koleksiyoner için on binlerce TL değerine olabilir. Bursa’da 25 yıldır koleksiyonerlik yapan Merih Ayder, sıradan bir vatandaşın ‘eski para’ olarak tanımlayacağı 1980’li yıllarda basılmış bir 5 bin TL’lik banknota ışık tutmasıyla birlikte aslında günümüz parasıyla 20 bin TL değere sahip olduğunu fark etti.

‘’Çok sabırlı olmanız lazım. Eğer sabretmezseniz ve maddi durumumuz da iyi olmazsa bu işi yapamazsınız. Tabii her şeyden önce de sevmeniz gerekir. İşin özü budur.’’ diyerek koleksiyonerliğin kolay bir iş ya da hobi olmadığını belirten koleksiyonerlik ve 20 bin TL’lik 5 bin TL banknotu hakkında şu şekilde konuştu;

‘’Bu elimizdeki para nadir bir durum olduğundan koleksiyonerler bunu alıp albümüne koymak istiyor. Tabii nadir olduğu için de pahalı oluyor. Filigran olanın fiyatı 500-600 TL iken, filigran olmayan para 20 bin TL civarında. Çünkü çok az bulunan bir para, o yüzden de değerli. Siz bunu 5 lira olarak görürsünüz ama biz bunları 20-25 TL'ye kadar devredebiliyoruz.’’

Şu ana kadar 888, 999 gibi sıralı veya 12345 gibi ardışık sayılardan oluşan para koleksiyonu oluşturduğunu belirten Ayder, Bursalı olmasına ithafen 16, 16, 16 serisi para koleksiyonu oluşturmayı istediğini belirtti ve şu şekilde konuştu;

‘’Tekrarlayan numaraları koleksiyona koymak daha bir değerli oluyor. Ben Bursalı olduğum için Bursa serisini çok aradım ve sonunda buldum. Koleksiyoner arkadaşlarımız kendi bulunduğu şehrin plaka numaralarını biriktirmek isterler. Örneğin İstanbullular 34 34 34'ü biriktirir. Başında B harfi olsaydı, Bursa'nın b'si daha iyi olacaktı ama bulamadım idare ediyoruz bununla. Koleksiyonda tam fiyatlar belli değildir, alıcı ile satıcı arasında oluşur. Bazen alıcı öyle uçuk bir rakam teklif eder ki eğer paraya ihtiyacınız varsa verirsiniz.’’