ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), havacılık güvenliği etkileyip etkilemediği bilinmediği için 5G kullanımını ertelemeye karar verdi.

Dördüncü nesil teknolojinin 10 katı daha fazla veri iletim hızı sağlayacak olan ve ülkemizde de 2023 yılında kullanıma sunulması beklenen 5G teknolojisi, heyecan verici bir gelişme olmasının yanı sıra belli başlı bazı tedirginlikleri de barındırıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kişisel verilerin de toplanması ve mahremiyet ihlallerinin kolaylaşması sebebiyle doğal olarak mesafeli yaklaşılıyor.

Bireysel olarak kişiler nezdinde durum böyle fakat özellikle kurumlar için bu risk daha büyük bir öneme sahip. Siyasi ya da askeri kurumların bu tür risklerden etkilenmesi dolayısıyla vatandaşlar da çeşitli şekillerde olumsuz olarak etkilenebiliyor.

Havacılık güvenliğindeki etkileri bilinmiyor

5G’ye mesafeli yaklaşan kurumlardan biri de ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) oldu. FAA’nın yaptığı açıklamaya göre, 5G teknolojisinin uçak sistemleri ve özellikle havacılık güvenliği üzerinde bir etkisi bulunup bulunmadığı bilinmediği için 5G kullanımı ertelendi. Bu açıklamanın etkisiyle ABD operatörleri AT&T ve Verizon, yeni C-band 5G tanıtımını askıya aldı. Fakat telekomünikasyon sektöründen birçok kuruluş bu karara şiddetli şekilde karşı çıkıyor.

Bir kablosuz iletişim ticaret organizasyonu olan CTIA'nın Başkanı ve CEO'su Meredith Attwell Baker, 5G sinyallerinin havacılık ekipmanına bitişik spektrumda çalıştığına dikkat çekerek, “American Airlines her gün bu ülkelere uçuyor. Böyle bir şey olsaydı görürdük. Amerika Birleşik Devletleri'nde, kablosuz ve diğer kritik spektrum kullanıcıları arasında var olan izolasyondan yüzlerce kat daha fazla olan koruma bandı adı verilen bir koruma katmanı ekledik” dedi. Ayrıca Kanada da benzer şüphelerle havaalanlarında 5G hizmetlerini kısıtlıyor.