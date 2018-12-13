6 Ay Boyunca Uzayda Bulunan 3 Astronot, Dünya'ya Geri Dönüyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği altı aylık görevin sonunda Dünya'ya dönmesi için gerekli hazırlıkları tamamlanan astronotun gelişi için geri sayım başlamış durumda.

Avrupa Uzay Ajansı astronotu Alexander Gerst, NASA astronotu Serena Auñón-Chancellor ve Rus kozmonot Sergei Prokopiev ile birlikte 20 Aralık tarihinde Dünya’ya dönüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda geçirdikleri altı ayın ardından 05.06 GMT (Greenwich saat dilimi) civarında Kazakistan’a iniş yapmaları bekleniyor.

Üç astronotun Uzay İstasyonu’ndan Dünya’ya olan yolculuğu üç saat sürecek ve Soyuz kapsüllerinin hızı saatte 28.000 km’den 0 km’ye düşecek. Atmosfere giriş yaptıklarında biraz sallantılı bir süreç geçirecek olsalar da güvenli bir iniş yapabilmeleri için paraşütleri açılacak ve yavaşlatma roketleri devreye girecek.

İniş gerçekleştikten sonra Rusya, Avrupa Uzay Ajansı ve NASA’nın kara ekipleri astronotları kapsülden çıkarmak için yardımcı olacaklar. Bu noktadan sonra Avrupa Uzay Ajansı uçuş doktorları ve destek ekibi devreye girecek ve Astronot Gerst, Almanya’nın Köln şehrine seyahat ederken sağlık kontrollerini gerçekleştirecek.

Avrupa Uzay Ajansı uçuş doktoru Sergi Vaquer, bir astronot Dünya’ya döndüğü zaman kalp sorunları, zayıflamış kemikler ve kas kaybı gibi göz önünde bulundurulması gereken belirli medikal durumların olduğunu söyledi. Ayrıca astronotların bağışıklık sistemleri zayıfladığı için hijyenik bir ortam içinde bulunmalarının da önemli olduğunu ekledi. Bu açıklamaların yanı sıra Vaquer, Avrupa Uzay Ajansı astronotlarının sağlıklı bir şekilde Dünya’ya döneceklerini ve Alexander Gerst’in hızlı bir şekilde Dünya’daki yaşamına tekrardan adapte olacağını düşündüğünü belirtti.