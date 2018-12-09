ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Noel hediyesi gönderdi.

2002 yılında Elon Musk tarafından kurulan, ABD merkezli uzay ve roket üreticisi SpaceX, Florida eyaletindeki hava üssünden fırlatılan Dragon kargo kapsülüyle, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan astronotlara sürpriz yaptı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara ulaşan kapsülde, hindi, meyveli kek, kurabiye gibi Noel lezzetlerinin yanı sıra bilimsel deneylerde kullanılmak üzere fare, solucan ve çeşitli ekipmanlar da yer aldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. 150 milyar dolara mâl olan uzay istasyon, ilk olarak 1998 yılında fırlatılmıştır. Üreticileri arasında NASA, ESA, Roscosmos gibi uzay ajansları vardır.