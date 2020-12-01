6. Boğaziçi Enerji Zirvesi İçin Kayıtlar Devam Ediyor

Bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek Boğaziçi Enerji Zirvesi, 5 Aralık'ta katılımcılarıyla buluşacak. Etkinliğe kayıt olmak için son 4 gün.

Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci kolunun ortak şekilde bu yıl 6.’sını düzenleyeceği Boğaziçi Enerji Zirvesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da enerjinin önemini vurgulamak, enerji politikaları üzerine düşünmek, enerji tüketiminin dünyadaki ve ülkemizdeki durumuyla ilgili bilgi sahibi olmak amacıyla katılımcılara kapılarını açacak.

Düzenlenme amacı, şu şekilde açıklanıyor:

“Enerji, insan yaşamında önemli derecede önceliğe sahip ve enerjisiz bir hayat, günümüz koşullarında neredeyse mümkün değil. Gelişen teknolojiyle paralel olarak artan enerji ihtiyacı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yeni enerji kaynakları üzerinde daha fazla düşünmeyi zorunlu kılıyor.”

Enerji sektöründen profesyonellerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan 6. Boğaziçi Enerji Zirvesi; yenilenebilir enerji, akıllı ulaşım ve sürdürülebilir şehirler gibi enerji sektörünün güncel konularını merkezine alacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için buec.boun.edu.tr web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca etkinliğe kayıt olmak için de buraya tıklayabilirsiniz.