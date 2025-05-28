Bir teknoloji tutkunu, sadece 62 milimetre uzunluğunda olan bir Macintosh Classic oluşturmayı başardı. Bu özel projenin nasıl yapılabileceği de tüm detaylarıyla açıklandı.

Nick Gillard isimli bir teknoloji tutkunu, dünyanın en küçük çalışan Macintosh Classic modellerinden birini üretmeyi başardı. 3 boyutlu yazıcı ve Raspberry Pi kartı kullanılarak üretilen Macintosh Classic, çalışabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte bu ilginç projenin detaylarına bakalım.

Bir Macintosh Classic'in küçük bir versiyonunu üretmek hiç de kolay değil. Bunun farkında olan Nick Gillard, sistem üzerinde bazı özelleştirmeler yapmak zorunda kaldı. Bu değişikliklerden ilki, 480 x 640 piksel çözünürlüğünde olan 2 inç boyutlu ekrandı. Macintosh Classic'in 512 x 342 piksel görüntü desteğini LCD ekrana uyarlamayı başaran Gillard, ekranı 480 x 342 piksel çözünürlükte çalıştırdı.

Macintosh Classic böyle görünüyordu

Nick Gillard, Macintosh Classic projesini en küçük boyutlarda tasarlayabilmek için özel bir çizim yaptı ve sonra da bu çizimi 3 boyutlu yazıcı ile baskı hâline getirdi. Basılan kasa, sadece 62 milimetre uzunluğundaydı. Ekranı dikey, Raspberry Pi kartını da yatay olarak yerleştiren teknoloji tutkunu, kasanın arka kısmına USB Type-C ve microSD kart için çıkışlar bırakmayı da ihmal etmedi.

Projenin gerçekçi olması için yazılım tarafında da bazı çalışmalar yapıldı. Bu bağlamda; pico-mac Macintosh 128K emülatörünü kendi sistemi için özelleştiren Gillard, bu sayede orijinal bir deneyim sunulmasını sağlamış oldu.

Teknoloji tutkunu, oluşturduğu projeyle ilgili kapsamlı bir makale oluşturdu. Ayrıca bu projeyi gerçekleştirmek isteyenlerin gereken malzemelere ve kodlara ulaşmasını da sağlayan Gillard, diğer teknoloji tutkunlarını da harekete geçirecek gibi görünüyor. Eğer siz de böyle bir projeyle ilgileniyorsanız buradaki bağlantı üzerinden söz konusu makaleye ulaşabilirsiniz.