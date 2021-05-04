Hikayesi ve oyunculuk performanslarıyla izleyenlerin beğenisini kazanan 7. Koğuştaki Mucize filminin seyircilerine sunduğu gözyaşlarıyla dolu seyir keyfinin tadı hala damağımızda. 7. Koğuştaki Mucize benzeri filmler listemizde en az bu yapım kadar etkili ve izleyenin yüreğine dokunan en iyi Türk filmlerini listeledik.

Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğunda olduğu 2019 yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmi, yılın en çok kazanan ve izlenen filmi olmuştu. Şu anda Netflix platformunda yayınlanmakta olan film için seyircilerin genel yorumu ‘Doya doya ağladık.’ şeklinde. Haklılar da. Çünkü 7. Koğuştaki Mucize bir Kore filminin Türkiye uyarlaması ve biliyoruz ki Koreliler gerçekten konu dram olunca sinema salonlarında patlamış mısırın yanında mendil satmayı başarıyorlar.

Yeşilçam sinemasının o güzel dünyasını saygıyla bir kenara koyduktan sonra ülkemizde yakın zamanda yapılmış en az 7. Koğuştaki Mucize filmi kadar başarılı dramlar olduğunu söyleyebiliriz. Bazıları gerçek hayattan, bazıları yabancı filmlerden uyarlanan ama her şekilde seyirciyi etkilemeyi başarmış 7. Koğuştaki Mucize benzeri en iyi filmler listesi hazırladık ve kısaca filmlerin hikayelerinden bahsettik.

7. Koğuştaki Mucize'iy sevenler için film önerileri:

Ayla

Kış Uykusu

Kelebeğin Rüyası

Benim Dünyam

Mucize

Uzun Hikaye

Unutursam Fısılda

120

Tamam mıyız?

Engelleri yaratan biziz: Tamam mıyız?

Tür: Dram

Yıl: 2013

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Deniz Celiloğlu, Aras Bulut İynemli, Sumru Yavrucuk

IMDb: 7,0

Senaryosu da filmin yönetmeni Çağan Irmak tarafından kaleme alınan Tamam mıyız? filminde Aras Bulut İynemli’nin performansına hayran kalmamak elde değil. Film, ülkemizde bir türlü önlerindeki engellerin kalkmadığı bir zihinsel engelli genç ile bir sanatçının yollarının kesişmesinin hikayesini anlatıyor. Hikaye bize dostluk ve insanlık kavramını en güzel sıcaklığıyla anlatırken ister istemez kendimizi sorgulamamıza da neden oluyor.

Kahraman çocuklarımız: 120

Tür: Dram, Tarih, Savaş

Yıl: Özhan Eren, Murat Saraçoğlu

Yönetmen: 2008

Oyuncular: Özge Özberk, Cansel Elçin, Burak Sergen

IMDb: 7,3

Film, gerçekten ülkemiz topraklarında yaşanmış ve çoğumuzun bilmediği gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı en kanlı haliyle sürerken Rus cephesinde işler yolunda gitmemektedir. Van’da bulunan cephanenin Sarıkamış’taki askerlere nakledilmesine karar verilir ancak kara kışın ortasında kim götürecek? Yaşları 12 ile 17 arasında değişen 120 çocuk bu göreve gönüllü olurlar. O çocuklar ki her biri, bu yolculuğun sonunda vatan toprağına düşen unutulmaz kahramanlarımızdan olacaklardır.

Baba evine dönen bir yıldız: Unutursam Fısılda

Tür: Dram, Müzik, Romantik

Yıl: 2014

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür, Işıl Yücesoy

IMDb: 7,5

İki kız kardeş. Birinin aklı havada, biri ise ayaklarını her daim yerde tutmayı başarıyor. Küçük bir kasabada yaşayan kız kardeşlerden aklı havada olan Hatice, bir şekilde İstanbul’a gitmeyi başarıyor ve burada yine bir şekilde çok ünlü bir şarkıcı oluyor. Yıllar geçip de gençliğin kan kaynatan heyecanı sönünce, iki kız kardeş yeniden bir araya geliyor. Ancak yıllar, ikisinden de çok fazla şey alıp götürmüştür.

Onurlu yaşam mücadelesi: Uzun Hikaye

Tür: Dram

Yıl: 2012

Yönetmen: Osman Sınav

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Tuğçe Kazaz, Mustafa Alabora

IMDb: 7,6

Çoğu zaman görmezden gelinen Balkan göçmenlerinin hikayesini anlatan Mustafa Kutlu’nun aynı isimli eserinin sinema uyarlaması olan filmde, küçük yaşta Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen Mustafa isimli bir çocuğun büyüyüp bir aile kurmasının hikayesini izliyoruz. İstediği en ufak adaleti bile açgözlü insanlar yüzünden bir türlü bulamayan Mustafa, ailesi ile beraber kasaba kasaba gezerek onurlu bir yaşam sürmeye çalışıyor.

Aşkın iyileştiremediği ne olabilir? Mucize

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yıl: 2015

Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül

Oyuncular: Talat Bulut, Mert Turak, Mahsun Kırmızıgül

IMDb: 7,6

Kabul edelim, Mahsun Kırmızıgül sinemaya adım attıktan sonra birkaç başarısız işini gördük ama Mucize bunlardan biri değil. Usta oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film, 1960’lı yılların Türkiye’sinde görmeye pek de alışık olmadığımız yoksulluğun karanlık yüzünü anlatıyor. Yaşam şartları zaten zor olan bir ailenin engelli oğlunun hikayesini izliyoruz. Yalnız, bu hikaye öğretiyor ki aşkın, sevginin ve biraz çabanın olmadığı bir dünyada asıl engelleri yaratan bizmişiz meğer.

İmkansız diye bir şey yok: Benim Dünyam

Tür: Dram

Yıl: 2013

Yönetmen: Uğur Yücel

Oyuncular: Beren Saat, Uğur Yücel, Ayça Bingöl

IMDb: 7,6

Hint yapımı Black isimli filmin Türkiye uyarlaması olan Benim Dünyam filminin yönetmen koltuğunda usta oyuncu Uğur Yücel var. Filmde, iki yaşında geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle görme ve duyma yetilerini kaybeden genç bir kızın hikayesini izliyoruz. Uzun yıllar dışlanmış olarak yaşayan genç kızın hayatı, onu iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olan Mahir Hoca ile tanıştığı zaman bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

Şairler de ölür mü? Kelebeğin Rüyası

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Yıl: 2013

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Yılmaz Erdoğan

IMDb: 7,7

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası filmi, kıymeti bilinmeden hayatını kaybetmiş iki şairimiz Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu’nun hikayesini anlatıyor. Genç cumhuriyetin ilk yıllarında Zonguldak’ta yaşayan iki şairimiz, dönemin en kötü hastalıklarından veremle mücadele etmektedirler. Yalnızca hastalıklarıyla değil yoksullukla da mücadele eden bu iki genç şair, son günlerine kadar aşkı ve şiiri yaşamayı da bilmişlerdir.

O bildiğiniz sanat filmlerinden değil: Kış Uykusu

Tür: Dram

Yıl: 2014

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ

IMDb: 8,1

67. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü’ne layık görülen Nuri Bilge Ceylan imzalı Kış Uykusu filmi, merak etmeyin, o bildiğimiz sıkıcı sanat filmlerine benzemiyor. Ceylan’ın kariyerindeki en çok diyaloğa sahip filmde, emekli bir tiyatrocunun kışın ortasında Kapadokya’da babasından kalan butik oteli işletme hikayesini izliyoruz. Bu hikayede bir yanda ona devamlı soğuk davranan karısını ve anlamsız bir gerginliğe sahip olan kız kardeşini de görüyoruz.

Kore Savaşı’nın az bilinen öyküsü: Ayla

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Yıl: 2017

Yönetmen: Can Ulkay

Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol

IMDb: 8,4

Yaşanmış gerçek olayların anlatıldığı Ayla filmi, pek bilinmeyen ancak ülkemizin büyük fedakarlıklar yapmak zorunda kaldığı Kore Savaşı sırasında yaşanan bir hikayeyi konu alıyor. Kore’de savaşan bir askerimiz, yetim bir çocuk bulur. Nereye gideceği bilinmeyen bu çocuk, onu bulan askerle beraber aylarca kalır ve Ayla adını alır. Askerlerin eve dönme zamanı geldiğinde ise Kore kanunları, artık aralarında baba - kız ilişkisi başlamış bu insanları ayıracaktır.

En az 7. Koğuştaki Mucize filmi kadar etkileyici olan dram türündeki en iyi Türk filmlerini listeledik ve kısaca hikayelerinden bahsettik. Klişe olacak ama filmleri izlerken mendillerinizi hazır tutmayı unutmayın. Çünkü listedeki filmler, hayatın içinden hikayeleri ile kalbinize dokunmayı başaracaklar.