[8-15 Ekim] Toplam Değeri 583 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

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Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Out of Sight ve TerraScape oldu. Bu iki oyunu, 15 Ekim tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Out of Sight nasıl bir oyun?

Out of Sight, birinci ve ikinci kişi bakış açılarını etkileyici seslendirme ile harmanlayan, derin atmosferik bir korku oyunudur. Bu, sizi ürkütücü ve duygusal bir yolculuğa sürükler.

Out of Sight fragmanı

TerraScape nasıl bir oyun?

Bu samimi, ortaçağ temalı şehir-bulmaca oyununda, binaları stratejik bir şekilde yerleştirerek yüzen adalar üzerinde muhteşem krallıklar kurun. Gizli kombinasyonları keşfedin, aylık görevlere katılın ve çeşitli tek oyunculu ve çok oyunculu oyun modlarında rastgele oluşturulan haritaları keşfedin.

TerraScape fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.