8 GB RAM'li Xiaomi Poco F1 GeekBench'te Görüntülendi

Xiaomi'nin en ucuz amiral gemisi olacak Poco F1, bu sefer de GeekBench testlerinde görüntülendi. 2 gün sonra tanıtılacak olan cihaz, fiyatıyla tüm dikkatleri üzerine toplayacak.

Xiaomi'nin en ucuz amiral gemisi olacak olan Poco F1, 22 Ağustos'ta Hindistan'da tanıtılacak. Bugün ise cihaz, GeekBench testlerinde ortaya çıktı. Daha önce 6 GB RAM'li versiyonuyla karşımıza çıkan Poco F1'in bu sefer 8 GB RAM'li versiyonu görüntülendi.

Cihazın 6 ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini kanıtlayan bu test, cihazın rakipleriyle yakın bir performans göstereceğini ortaya koydu. Gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alacak olan Poco F1; OnePlus 6, Xiaomi Mi 8, HTC U12+ gibi cihazlarla benzer sonuçlar elde etti.

5.99 inçlik çentikli IPS LCD ekrana sahip olacak olan Poco F1, Xiaomi'nin gelişmiş yüz tanıma sistemine de sahip olacak. Dikey olarak konumlandırılmış 12+5 MP çift arka kamera kurulumu ve 20 MP'lik ön kamerasıyla cihaz, fotoğraf tutkunlarını yarı yolda bırakmayacak.

Poco F1, 4000 mAh bataryasıyla bir günü ve muhtemelen biraz daha fazlasını rahatlıkla çıkaracak. Plastik gövdeye sahip olması beklenen Poco F1, amiral gemisi seviyesindeki özellikleri çok daha uygun fiyatla bizlere sunacak.