Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

[9-16 Nisan] Toplam Değeri 262 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise TOMAK: Save the Earth Regeneration ve Prop Sumo oldu. Bu iki oyunu, 16 Nisan tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

TOMAK: Save the Earth Regeneration nasıl bir oyun?

Bir saksıya hapsolmuş Aşk Tanrıçası Evian'a bak ve insanlığı yıkımdan kurtar. İlahi yükselişten tam bir yok oluşa kadar, yaptığın her seçim farklı bir kadere yol açar.

TOMAK: Save the Earth Regeneration fragmanı

Prop Sumo nasıl bir oyun?

Prop Sumo, sıradan sahne aksesuarlarını olağanüstü savaşlarda karşı karşıya getiren bir parti dövüş oyunu! Arkadaşlarını alt et ve puan tablosuna hâkim ol!

Prop Sumo fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

Bu Sefer Cüzdanlar Güvende: Steam’deki En İyi Ücretsiz Oyunlar Bu Sefer Cüzdanlar Güvende: Steam’deki En İyi Ücretsiz Oyunlar
Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlayamayacağınız En İyi Ücretsiz PlayStation Oyunları Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlayamayacağınız En İyi Ücretsiz PlayStation Oyunları
Oyun Yasası, TBMM Komisyonundan Geçti: İşte Kabul Edilen ve İptal Edilen Maddeler

[3-6 Nisan] 1.600 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Epic Games Kesenin Ağzını Açtı: Haftalık Ücretsizlerin Yanı Sıra 2 Oyun Daha Ücretsiz Oldu!

Steam Ana Sayfası Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Yepyeni Tasarım!

Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC'si mi Geliyor?

670 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

