Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından öğrencilere sağlanacak cep telefonu ve bilgisayar desteği hakkında açıklamalarda bulundu. Buna göre örgün eğitimdeki üniversite öğrencileri için geçerli olacak uygulamada, fiyatı 9 bin 500 TL’yi geçmeyen cihazlarda 5 bin 500 TL’ye kadar destek sağlanacak.
Biz de belirlenen fiyat sınırının altındaki telefonlardan bazılarını derledik. Farklı seviyelerde cihazların bulunduğu listede yalnızca Türkiye’de üretilen belli telefonlara yer verdiğimizin altını çizelim. Erdoğan, hangi cihazların uygulamaya dahil edileceği konusunda bir bilgi paylaşmadı; ancak daha önce çıkan bilgilerde yalnızca ülkemizde üretilen veya montajlanan cihazların dahil edileceği belirtilmişti.
9 bin 500 TL altına alınabilecek bazı telefonlar:
Samsung Galaxy A21s
Özellikleri
- Ekran: 6.51İnç, HD+, 60hz
- İşlemci: Exynos 850
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Ana Kamera: 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 5000 mAh
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Samsung Galaxy A30
Özellikleri
- Ekran: 6.4 inç, FHD+, 60hz
- İşlemci: Exynos 7904
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Ana Kamera: 16 MP, 5 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 4000 mAh
Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
vivo Y35
Özellikleri
- Ekran: 6,58 inç, FHD+, 90 Hz
- İşlemci: Snapdragon 680
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Ana Kamera: 50 MP, 2 MP, 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5000 mAh (18W)
Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
vivo Y22s
Özellikleri
- Ekran: 6,55 inç, HD+, 90 Hz
- İşlemci: Snapdragon 680
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Ana Kamera: 50 MP, 2 MP, 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5000 mAh (18W)
Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
vivo Y16
Özellikleri
- Ekran: 6,51 inç, HD+, 90 Hz
- İşlemci: Helio P35
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Ana Kamera: 13 MP, 2 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 5000 mAh (18W)
Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Redmi 9C
Özellikleri
- Ekran: 6,53 inç, HD+, 60 Hz
- İşlemci: Helio G35
- RAM: 2 GB / 3 GB / 4 GB
- Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB
- Ana Kamera: 13 MP, 2 MP, 2 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 5000 mAh (10W)
Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Redmi Note 10s
Özellikleri
- Ekran: 6,43 inç, FHD+, 60 Hz, AMOLED
- İşlemci: Helio G95
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB
- Ana Kamera: 64 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 5000 mAh (33W)
Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Redmi 10 2022
Özellikleri
- Ekran: 6,5 inç, FHD+, 90 Hz
- İşlemci: Helio G88
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Ana Kamera: 50 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5000 mAh (18W)
Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
General Mobile GM 23
Özellikleri
- Ekran: 6,52 inç, HD+, 90 Hz
- İşlemci: Helio G37
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Ana Kamera: 50 MP, 8 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5000 mAh (15W)
Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
General Mobile GM 24 Pro
Özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz
- İşlemci: Helio G99
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Ana Kamera: 108 MP, 50 MP, 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5000 mAh (33W)
Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Realme C55
Özellikleri
- Ekran: 6.72 inç, FHD+, 90 Hz
- İşlemci: Helio G88
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Ana Kamera: 64 MP, 2 MP, 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5000 mAh (33W)
Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Bu listeye dahil olabilecek, Türkiye'de üretilen diğer telefonlara ulaşmak için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz:
Türkiye'de Üretilen Akıllı Telefonlar
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