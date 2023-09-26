Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyatı 9 bin 500 TL'yi geçmeyen telefonlarda öğrencilere 5 bin 500 TL'ye kadar destek sağlanacağını açıkladı. Biz de bu sınırın altında satılan bazı telefonları derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından öğrencilere sağlanacak cep telefonu ve bilgisayar desteği hakkında açıklamalarda bulundu. Buna göre örgün eğitimdeki üniversite öğrencileri için geçerli olacak uygulamada, fiyatı 9 bin 500 TL’yi geçmeyen cihazlarda 5 bin 500 TL’ye kadar destek sağlanacak.

Biz de belirlenen fiyat sınırının altındaki telefonlardan bazılarını derledik. Farklı seviyelerde cihazların bulunduğu listede yalnızca Türkiye’de üretilen belli telefonlara yer verdiğimizin altını çizelim. Erdoğan, hangi cihazların uygulamaya dahil edileceği konusunda bir bilgi paylaşmadı; ancak daha önce çıkan bilgilerde yalnızca ülkemizde üretilen veya montajlanan cihazların dahil edileceği belirtilmişti.

9 bin 500 TL altına alınabilecek bazı telefonlar:

Samsung Galaxy A21s

Fiyatı: 8.499 TL

Özellikleri

Ekran : 6.51İnç, HD+, 60hz

: 6.51İnç, HD+, 60hz İşlemci : Exynos 850

: Exynos 850 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Ana Kamera: 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP

48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5000 mAh

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Samsung Galaxy A30

Fiyatı: 7.900 TL

Özellikleri

Ekran : 6.4 inç, FHD+, 60hz

: 6.4 inç, FHD+, 60hz İşlemci : Exynos 7904

: Exynos 7904 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Ana Kamera: 16 MP, 5 MP

16 MP, 5 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 4000 mAh

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vivo Y35

Fiyatı: 9.248 TL

Özellikleri

Ekran : 6,58 inç, FHD+, 90 Hz

: 6,58 inç, FHD+, 90 Hz İşlemci : Snapdragon 680

: Snapdragon 680 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 50 MP, 2 MP, 2 MP

50 MP, 2 MP, 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 5000 mAh (18W)

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vivo Y22s

Fiyatı: 7.260 TL

Özellikleri

Ekran : 6,55 inç, HD+, 90 Hz

: 6,55 inç, HD+, 90 Hz İşlemci : Snapdragon 680

: Snapdragon 680 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ana Kamera: 50 MP, 2 MP, 2 MP

50 MP, 2 MP, 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5000 mAh (18W)

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vivo Y16

Fiyatı: 4.899 TL

Özellikleri

Ekran : 6,51 inç, HD+, 90 Hz

: 6,51 inç, HD+, 90 Hz İşlemci : Helio P35

: Helio P35 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Ana Kamera: 13 MP, 2 MP

13 MP, 2 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 5000 mAh (18W)

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Redmi 9C

Fiyatı: 4.799 TL

Özellikleri

Ekran : 6,53 inç, HD+, 60 Hz

: 6,53 inç, HD+, 60 Hz İşlemci : Helio G35

: Helio G35 RAM: 2 GB / 3 GB / 4 GB

2 GB / 3 GB / 4 GB Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB

32 GB / 64 GB / 128 GB Ana Kamera: 13 MP, 2 MP, 2 MP

13 MP, 2 MP, 2 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 5000 mAh (10W)

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Redmi Note 10s

Fiyatı: 8.499 TL

Özellikleri

Ekran : 6,43 inç, FHD+, 60 Hz, AMOLED

: 6,43 inç, FHD+, 60 Hz, AMOLED İşlemci : Helio G95

: Helio G95 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB

32 GB / 64 GB / 128 GB Ana Kamera: 64 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP

64 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5000 mAh (33W)

Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Redmi 10 2022

Fiyatı: 5.999 TL

Özellikleri

Ekran : 6,5 inç, FHD+, 90 Hz

: 6,5 inç, FHD+, 90 Hz İşlemci : Helio G88

: Helio G88 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Ana Kamera: 50 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP

50 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5000 mAh (18W)

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General Mobile GM 23

Fiyatı: 5.540 TL

Özellikleri

Ekran : 6,52 inç, HD+, 90 Hz

: 6,52 inç, HD+, 90 Hz İşlemci : Helio G37

: Helio G37 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ana Kamera: 50 MP, 8 MP

50 MP, 8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5000 mAh (15W)

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General Mobile GM 24 Pro

Fiyatı: 9.459 TL

Özellikleri

Ekran : 6.7 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz

: 6.7 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz İşlemci : Helio G99

: Helio G99 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 108 MP, 50 MP, 2 MP

108 MP, 50 MP, 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 5000 mAh (33W)

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Realme C55

Fiyatı: 7.850 TL

Özellikleri

Ekran : 6.72 inç, FHD+, 90 Hz

: 6.72 inç, FHD+, 90 Hz İşlemci : Helio G88

: Helio G88 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 64 MP, 2 MP, 2 MP

64 MP, 2 MP, 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5000 mAh (33W)

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Bu listeye dahil olabilecek, Türkiye'de üretilen diğer telefonlara ulaşmak için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz:

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