Öğrencilere Telefon Desteği Duyuruldu: Peki 9 Bin 500 TL Altına Hangi Telefonlar Alınabilir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyatı 9 bin 500 TL'yi geçmeyen telefonlarda öğrencilere 5 bin 500 TL'ye kadar destek sağlanacağını açıkladı. Biz de bu sınırın altında satılan bazı telefonları derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından öğrencilere sağlanacak cep telefonu ve bilgisayar desteği hakkında açıklamalarda bulundu. Buna göre örgün eğitimdeki üniversite öğrencileri için geçerli olacak uygulamada, fiyatı 9 bin 500 TL’yi geçmeyen cihazlarda 5 bin 500 TL’ye kadar destek sağlanacak.
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Biz de belirlenen fiyat sınırının altındaki telefonlardan bazılarını derledik. Farklı seviyelerde cihazların bulunduğu listede yalnızca Türkiye’de üretilen belli telefonlara yer verdiğimizin altını çizelim. Erdoğan, hangi cihazların uygulamaya dahil edileceği konusunda bir bilgi paylaşmadı; ancak daha önce çıkan bilgilerde yalnızca ülkemizde üretilen veya montajlanan cihazların dahil edileceği belirtilmişti. 

9 bin 500 TL altına alınabilecek bazı telefonlar:

Samsung Galaxy A21s

Fiyatı: 8.499 TL

Özellikleri

  • Ekran: 6.51İnç, HD+, 60hz
  • İşlemci: Exynos 850
  • RAM: 4 GB 
  • Depolama: 64 GB 
  • Ana Kamera: 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP
  • Ön Kamera: 13 MP
  • Batarya: 5000 mAh

Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy A30

Fiyatı: 7.900 TL

Özellikleri

  • Ekran: 6.4 inç, FHD+, 60hz
  • İşlemci: Exynos 7904
  • RAM: 4 GB 
  • Depolama: 64 GB 
  • Ana Kamera: 16 MP, 5 MP
  • Ön Kamera: 16 MP
  • Batarya: 4000 mAh

Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

vivo Y35

Fiyatı: 9.248 TL

Özellikleri

  • Ekran: 6,58 inç, FHD+, 90 Hz
  • İşlemci: Snapdragon 680  
  • RAM: 8 GB 
  • Depolama: 256 GB
  • Ana Kamera: 50 MP, 2 MP, 2 MP
  • Ön Kamera: 16 MP
  • Batarya: 5000 mAh (18W)

Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

vivo Y22s

Fiyatı: 7.260 TL

Özellikleri

  • Ekran: 6,55 inç, HD+, 90 Hz
  • İşlemci: Snapdragon 680  
  • RAM: 6 GB 
  • Depolama: 128 GB
  • Ana Kamera: 50 MP, 2 MP, 2 MP
  • Ön Kamera: 8 MP
  • Batarya: 5000 mAh (18W)

Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

vivo Y16

 

 

Fiyatı: 4.899 TL

Özellikleri

  • Ekran: 6,51 inç, HD+, 90 Hz
  • İşlemci: Helio P35  
  • RAM: 4 GB 
  • Depolama: 64 GB
  • Ana Kamera: 13 MP, 2 MP
  • Ön Kamera: 5 MP
  • Batarya: 5000 mAh (18W)

Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Redmi 9C

Fiyatı: 4.799 TL 

Özellikleri

  • Ekran: 6,53 inç, HD+, 60 Hz
  • İşlemci: Helio G35 
  • RAM: 2 GB / 3 GB / 4 GB
  • Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB
  • Ana Kamera: 13 MP, 2 MP, 2 MP
  • Ön Kamera: 5 MP
  • Batarya: 5000 mAh (10W)

Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Redmi Note 10s

Fiyatı: 8.499 TL

Özellikleri

  • Ekran: 6,43 inç, FHD+, 60 Hz, AMOLED
  • İşlemci: Helio G95 
  • RAM: 6 GB / 8 GB
  • Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB
  • Ana Kamera: 64 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP
  • Ön Kamera: 13 MP
  • Batarya: 5000 mAh (33W)

Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Redmi 10 2022

Fiyatı: 5.999 TL

Özellikleri

  • Ekran: 6,5 inç, FHD+, 90 Hz
  • İşlemci: Helio G88
  • RAM: 4 GB
  • Depolama: 64 GB / 128 GB
  • Ana Kamera: 50 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP
  • Ön Kamera: 8 MP
  • Batarya: 5000 mAh (18W)

Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

General Mobile GM 23

Fiyatı: 5.540 TL

Özellikleri

  • Ekran: 6,52 inç, HD+, 90 Hz
  • İşlemci: Helio G37
  • RAM: 8 GB
  • Depolama: 128 GB
  • Ana Kamera: 50 MP, 8 MP
  • Ön Kamera: 8 MP
  • Batarya: 5000 mAh (15W)

Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

General Mobile GM 24 Pro

Fiyatı: 9.459 TL

Özellikleri

  • Ekran: 6.7 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz
  • İşlemci: Helio G99
  • RAM: 8 GB
  • Depolama: 256 GB 
  • Ana Kamera: 108 MP, 50 MP, 2 MP
  • Ön Kamera: 16 MP 
  • Batarya: 5000 mAh (33W)

Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Realme C55 

Fiyatı: 7.850 TL

Özellikleri

  • Ekran: 6.72 inç, FHD+, 90 Hz
  • İşlemci: Helio G88
  • RAM: 6 GB / 8 GB
  • Depolama: 128 GB / 256 GB
  • Ana Kamera: 64 MP, 2 MP, 2 MP
  • Ön Kamera: 8 MP
  • Batarya: 5000 mAh (33W)

Satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Bu listeye dahil olabilecek, Türkiye'de üretilen diğer telefonlara ulaşmak için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz:
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