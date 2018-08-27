90'ların Efsane Atari Oyunu Streets of Range Geri Dönüyor!

Atari severlere müjde! 90'ların en klasik dövüş oyunlarından olan Streets of Rage, yeni nesil grafikler ile geri dönüyor.

90'ların atari oyunlarını oynamayı sevenlere müjde! Streets Of Rage serisinin en yeni oyunu olan Streets Of Rage 4'ün çıkışı, Sega tarafınfan duyuruldu. İlk tanıtım videosu yayınlanan bu efsane oyun için beklentiler oldukça yüksek.

Tanıtım videosunda gördüğümüz kadarıyla oldukça geliştirilmiş görünen grafiklerin elle çizildiği söyleniyor. Oyun, yaratıcılarına göre klasik dövüş oyununun ve özgün öykünün yeni dövüş mekaniği ile geliştirilmiş bir birleşimi ve "tamamen orijinal bir arcade (atari oyunu)" olacak. Videoda da göründüğü gibi, seride Axel Stone ve Blaze Fielding karakterleri bulunuyor.

Oyun, daha önce birçok önemli yapıma imza atmış olan DotEmu tarafından geliştirilmiş. İlk olarak 1991 yılında başlayan Streets Of Rage serisi, 1992 ve 1994 yıllarında çıkan oyunları ile büyük bir hayran kitlesinin oluşmasını sağladı. Hangi platformlarda oynanacağı bellirtilmeyen bu efsane oyunun çıkış tarihi de henüz belli değil.