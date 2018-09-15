Sosyal medya kullanıcıları '#BirZamanlarModaydı' etiketiyle özellikle 90'lı yıllarda olan, görünce gözlerimizin yaşardığı şeyleri paylaşıyor.

'BirZamanlarModaydı' etiketi kısa sürede Türkiye'de en çok konuşulan konular arasında birinci sıraya yükseldi. Peki özellikle 90'lı yılları dolu dolu yaşamış insanların hayatında, kalıcı ve güzel etkiler bırakan neler vardı? İlk 10'umuzu sizler için hazırladık.

1. Telefon Kulübeleri

Ve onun jetonları..

2. Atariler

GameStar'ı, Sega'sı...

3. Gazetelerin Verdiği Maketler

Arabayı yapıp bitirince sürememek..

4. Şaka Yüzükleri

Suyu hemen bitmese..

5. Live Messenger

Dinlediğimiz müzik ile gönderme yapmalar falan .. :)

6. Müzik demişken

Zamanın iPod'u :)

7. Meybuz

Yazın vazgeçilmezimiz.

8. Klasik Perde

Her misafirliğe gittiğimiz de bunlardan bir tane görüyorduk.

9. Bir tane yapıp oynamak lazım..

10. Yumiyum

Hemen erimese keşke..

Bunlar dışında, sizin de unutamadığınız şeyleri bizimle paylaşabilirsiniz.