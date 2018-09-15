'BirZamanlarModaydı' etiketi kısa sürede Türkiye'de en çok konuşulan konular arasında birinci sıraya yükseldi. Peki özellikle 90'lı yılları dolu dolu yaşamış insanların hayatında, kalıcı ve güzel etkiler bırakan neler vardı? İlk 10'umuzu sizler için hazırladık.
1. Telefon Kulübeleri
Ve onun jetonları..
2. Atariler
GameStar'ı, Sega'sı...
3. Gazetelerin Verdiği Maketler
Arabayı yapıp bitirince sürememek..
4. Şaka Yüzükleri
Suyu hemen bitmese..
5. Live Messenger
Dinlediğimiz müzik ile gönderme yapmalar falan .. :)
6. Müzik demişken
Zamanın iPod'u :)
7. Meybuz
Yazın vazgeçilmezimiz.
8. Klasik Perde
Her misafirliğe gittiğimiz de bunlardan bir tane görüyorduk.
9. Bir tane yapıp oynamak lazım..
10. Yumiyum
Hemen erimese keşke..
Bunlar dışında, sizin de unutamadığınız şeyleri bizimle paylaşabilirsiniz.