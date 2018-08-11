Mumyalar, Zehirli Bir Madde İle Boyanmış Halde Bulundu

Mumya kültürü, tahmin edeceğiniz üzere oldukça ilgi çekici ve merak uyandırıcıdır. Bu noktada yeni yapılan keşiflerde, Şili’de bulunan mumyaların giysilerinde zehirli bir boyaya rastlandı.

Bizim kültürümüzde yer almayan mumyalama adeti, bilinmeyene olan ilgimizden dolayı hepimiz için merak uyandırıcı duruyor. Hal böyle olunca araştırmalarına bu yönde devam eden bilim insanları, Şili’de çeşitli mumyalar buldular. İçerisinde 2 kadın mumyasının da yer aldığı mumyalar, toksik bir mineral olan zincifreyle kırmızıya boyanmış halde bulundu. Ölümcül seviyede zehirli olduğu öngörülen mumyalar, arkeologlar için de büyük bir risk arz ediyor.

Şili’nin kuzeyindeki antik insanlar için bir cenaze ritüeli olarak kullanılan kırmızı toz madde, cenin pozisyonundaki mumyaların giysilerine kaplanıyordu. Öte yandan mumyalar üzerinde yapılan araştırmalara göre, 18-20 yaşlarında olduğu saptanılan kadın cesetler, muhtemelen bir kurban etme ritüeli sonrası gömülmüştü.

Genellikle dışarıdan gelen kişilerin cenazelerine sarılan bu zehirli kırmızı madde, yanardağların veya kaplıcaların yakınında bulunan yumuşak bir mineral olarak nitelendiriliyor. Önemli bir kültürel gelenek olarak belirtilen zehirli toz bulama işlemi, hayatta olan kişiler içinde oldukça zararlı. Aradan yüzyıllar geçmesine karşın hala daha ilk günkü kadar zehirli olduğu ifade edilen mumyalar; sinir, kas sistemini ve ayrıca mide-bağırsak yolunu etkileyerek bir dizi kalp problemine hatta aşırı maruz kalındığında ölüme bile yol açabiliyor.